Maike volta para São Paulo em meio a compromissos de Renata no Rio

Fãs do casal Maike e Renata, formado no BBB 25 (Globo), seguem na expectativa para saber o futuro deste romance. Em meio a uma agenda cheia de compromissos, os dois "se separaram" ontem.

O que aconteceu

Na noite de ontem, Maike contou aos seus seguidores que havia voltando para São Paulo, após cumprir um último compromisso no Rio de Janeiro com os demais ex-BBBs. "Acabei de chegar à terrinha da garoa", disse. "Tô feliz em estar de volta, que este novo ciclo está começando. Um já se acabou, mas estou extremamente grato a tudo o que aconteceu".

Enquanto isso, a campeã do BBB 25 segue uma agenda cheia de compromissos no Rio. Apesar da correria, ela tem passado algum tempo com Eva, sua amiga e dupla no jogo.

Ontem ela gravou o Domingão com Huck e, em seguida, gravou um story na cama com Eva. "Dormiu comigo 77 dias e não cansou", diz Eva no vídeo.

