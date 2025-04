Maike sai para pagar contas pós-BBB e divide com fãs: 'Tudo atrasado'

Maike compartilhou com seus seguidores que está com algumas contas atrasadas depois do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Através do Instagram Stories, Maike compartilhou um vídeo com seus seguidores dizendo que estava saindo para resolver burocracias.

Hoje vou resolver algumas coisas no banco. Preciso pagar minhas contas, né. Cheguei aqui, as contas estavam tudo atrasadas. Aí fica difícil Maike

O ex-BBB também disse que "sumiu" das redes sociais para passar tempo com a família. "Passando aqui pra falar que fiquei um pouco off porque fui curtir com a minha família. precisava, precisava abraçar minha mãe, dar um cheiro nela. Foi muito bom. Botamos um pouco do papo em dia e aos pouquinhos a gente vai se atualizando."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas