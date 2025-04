Maidê Mahl compartilha registros em exercícios de reabilitação

Maidê Mahl, 32, compartilhou na manhã e na tarde de hoje registros dos exercícios de reabilitação a que vem se submetendo em busca da plena recuperação.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece exercitando as pernas, as mãos e a coordenação motora. Os clipes foram divulgados nos stories de seu Instagram, com saudações de 'bom dia' e 'boa tarde' como legenda.

Maidê está em reabilitação desde que despertou do coma de um mês. Ela desapareceu em setembro de 2024 e, após muita mobilização da classe artística, foi encontrada desacordada e com ferimentos graves em um hotel de São Paulo.

Ela é conhecida por ter interpretado Elke Maravilha na série "O Rei da TV" (Star+). Constam ainda em seu currículo atrações como "Vale dos Esquecidos" (Max), seriado onde ela deu vida a uma das protagonistas, Giovanna.