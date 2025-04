Lívian Aragão desmente boatos sobre relação da família com filha de Renato Aragão: 'Fake news'

Lívian Aragão rebateu os boatos sobre a polêmica de que a família do comediante "tratava mal" Juliana Aragão, filha do primeiro casamento do comediante, por ser LGBT+. No podcast Inteligência Ltda., na quinta-feira, 24, disse: "Virou um boato porque os filhos são pessoas reservadas, são pessoas discretas".

A filha de Renato Aragão explicou que os rumores de que ele "esconde os filhos é "fake news". "Eu não sei de onde que tiraram que ele esconde [os filhos]. Primeiro que está na biografia [dele], segundo que está no Google. É porque cada um tem a sua vida."

Lívian complementou ainda sobre a relação familiar. "Quando você tem a sua própria vida com a sua família, você acaba sendo mais distante."

Questionada sobre a vaquinha que Juliana realizou para medicamentos de uma asma que trata, Lívian explicou: "A história da Juliana, quando apareceu, a gente viu que ela fez uma vaquinha. A gente viu junto com as pessoas, a gente viu na matéria que saiu. A gente não fazia ideia".

"Polemizaram o fato de ela ser Uber, o que a gente não vê problema nenhum. É um emprego legítimo. Ela sempre gostou de dirigir", retrucou, por fim.

Juliana é filha do primeiro casamento de Renato com Martha Rangel. O casal esteve em um relacionamento até 1991.

Entenda a polêmica

Recentemente, Rafael Spaca, jornalista e diretor do documentário ainda em produção Trapalhadas sem Fim, sobre os comediantes conhecidos como Os Trapalhões, viralizou ao falar sobre o relacionamento de Renato Aragão com sua filha Juliana Rangel Aragão.

Segundo o comunicador, a jovem mora com o pai no Rio de Janeiro e sofre discriminação dentro da família por ser LGBT+.

"Ela é tratada como um corpo estranho naquela casa, por namorar uma mulher", disse Spaca no podcast Salada Cast.