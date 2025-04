'Homem com H' terá sessão especial gratuita em SP com Jesuíta Barbosa e Esmir Filho

Na próxima quarta-feira, 30, às 19h, será exibida uma sessão gratuita do filme Homem com H, cinebiografia de Ney Matogrosso, no Circuito Spcine - Centro Cultural Olido. Após a exibição, haverá também um bate-papo com o diretor Esmir Filho e o ator Jesuíta Barbosa, que interpreta Ney na obra.

Os ingressos ficam disponíveis presencialmente na bilheteria do Circuito Spcine, duas horas antes do início da sessão, e estão sujeitos a lotação.

Homem com H retrata a infância e trajetória de Ney Matogrosso até sua consagração como artista e músico brasileiro. A obra também pincela seu sucesso com o grupo Secos & Molhados e alguns relacionamentos de Ney, com Cazuza e Marco de Maria.

O elenco também conta com Jullio Reis interpretando Cazuza, Bruno Montaleone como Marco de Maria e nomes como Rômulo Braga, Mauro Soares e Carol Abras. Ney fez a supervisão do projeto, acompanhando a criação do roteiro e as decisões criativas envolvendo a história.

Sessão Especial de Homem com H e bate-papo exclusivo

Quando: 30 de abril (quarta-feira), 19h;

Local: Centro Cultural Olido (Avenida São João, 473, Centro Histórico de São Paulo)

Entrada gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria 2h antes da sessão (sujeito a lotação);

Participações confirmadas: Esmir Filho (diretor) e Jesuíta Barbosa (intérprete de Ney Matogrosso).