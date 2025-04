Diego Hypolito visita centro de treinamento após BBB: 'Minha segunda casa'

Após o BBB 25 (Globo), Diego Hypolito visitou hoje o centro de treinamento onde foi instruído.

O que aconteceu

O ex-brother foi visitar o lugar onde estudou e praticou ginástica no Flamengo (bairro do Rio de Janeiro). Ele mostrou o momento em vídeos publicados no Instagram, e é possível ver ele sendo interrompido por pedidos de fotos de fãs.

Diego se mostrou entusiasmado com a programação. "Olha onde eu vim visitar. Cheguei na minha segunda casinha. Mais de 20 anos no Flamengo", disse.

O ginasta ainda foi aplaudido pelos instrutores e alunos do local. Os que estavam presentes foram solicitados a se reunirem para tirar uma foto em grupo com o ex-brother, já que eram muitas pessoas.

Em outro vídeo publicado, Diego também aparece mostrando seu talento. Ele faz uma sequência de 10 saltos, sem tocar o solo com as mãos. "É claro que eu não poderia deixar de aproveitar para fazer o que mais amo", escreveu ele.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas