De Cauã Reymond a Ana Maria Braga: quem já admitiu não usar desodorante

Cauã Reymond, 44, virou assunto por, supostamente, incomodar os colegas do elenco de "Vale Tudo" por causa de seu odor natural. Bella Campos, sua parceira de cena, teria se queixado do cheiro que ele exala ao sair direto da academia e ir gravar o folhetim nos estúdios Globo.

Em meio à polêmica, o público resgatou entrevista na qual Reymond admitiu não usar desodorante. Em 2012, no programa Vamos Combinar (GNT), ele contou detalhes de sua rotina de bem-estar e afirmou que evita fazer uso do produto que combate mau cheiro corporal. O ator alegou que sua forma de transpirar é diferente, logo, não é necessário o uso constante do desodorante. Recentemente, entretanto, ele disse fazer uso do produto.

Cauã Reymond, porém, não está sozinho. Diversas celebridades já admitiram que não são adeptas ao uso desse produto de higiene pessoal.

Ana Maria Braga

Ana Maria Braga Imagem: Reprodução/Globoplay

A apresentadora já contou que nunca fez uso de desodorante. Ana Maria abordou o assunto em março do ano passado, em seu programa, o Mais Você (Globo).

Braga explicou que desde a infância não usa desodorante, mas garante que seu cheiro é bom. "Eu venho lá do interior de São Paulo. Minha mãe não usava desodorante, o meu pai também não, eu nunca usei desodorante. A minha mãe passava água de rosa depois do banho. E eu cresci assim. Nunca usei desodorante. Nunca tive cheiro nenhum, de nada. E eu também nunca tive vontade de usar. Porque nunca precisei usar. Nunca tive 'cecê'".

Ana Maria ressaltou que tem uma proteção natural contra o mau odor, mas defendeu o uso de antitranspirante para quem sofre com "cecê". "Tem gente que realmente precisa [usar] para poder ficar perto da gente]".

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey Imagem: Divulgação/Austin FC

McConaughey não usa antitranspirante há algumas décadas. O ator justificou seu comportamento a necessidade de o homem ter um cheiro natural, mas, garantiu, ele toma banhos diariamente. As declarações foram em entrevista à People.

Eu prefiro cheirar como um homem. Não acho que eu esteja fedido. Eu sempre estou limpo, tomo banho.

Bradley Cooper

Bradley Cooper Imagem: Reprodução

Cooper explicou que prefere substituir o uso de desodorantes no corpo por "múltiplos banhos ao dia". O ator garantiu se banhar sempre que acorda pela manhã e na parte da noite.

Claro que, se eu for para a academia, eu tomo mais um banho depois de malhar. Então três banhos por dia acho que é o bastante.

Cameron Diaz

Cameron Diaz Imagem: Tristar Media/WireImage

Diaz aboliu desodorante de sua vida por considerar o produto danoso ao organismo. "Eu acho que nem mesmo os homens precisam usar. É só depilar as axilas para que o cheiro ruim não fique", opinou.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio Imagem: Reprodução

Ligado a pautas ambientais, DiCaprio aboliu o desodorante por considerar o produto nocivo ao meio ambiente. Além disso, o ator também não costuma tomar banho diariamente para evitar consumo excessivo de água, segundo o site britânico Female Firts.

Bela Gil

Bela Gil Imagem: Reprodução/Instagram

A filha de Gilberto Gil não necessariamente deixou de usar desodorante. Ela, porém, opta por fabricar o próprio produto em vez de comprar o tradicional vendido em drogarias.

Bela já contou que produz seu desodorante natural. Ela usa leite de magnésia, água e gotas de óleo essencial, depois junta tudo em um frasco com spray para usar no corpo.

Julia Roberts

Julia Roberts Imagem: Todd Owyoung/NBC via Getty Images

A estrela de Hollywood deixou de usar desodorante há algumas décadas. "Eu não uso desodorante. Não gosto de dividir isso com as pessoas porque acham que vou feder, mas não é bem assim", contou ao programa US TV.