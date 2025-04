BBB 25: Lembra dela? A difícil missão da Globo com a campeã Renata

Um dos fatores mais importantes para manter o BBB relevante nos próximos anos é a Globo rever seu posicionamento padrão em relação aos vencedores de cada temporada.

Depois do sucesso acachapante de Juliette, vimos a emissora tratar com certo desdém outros campeões indiscutíveis, como Arthur Aguiar e Davi Britto. E a medida acabou se provando um tiro no pé.

Não quer dizer que o artístico não possa privilegiar outras excelsas figuras que surgem a cada ano na casa que já foi a mais vigiada do Brasil (hoje em dia acho que é a do Carlinhos Maia ou da Bia Miranda). Mas precisa valorizar quem vence.

O destaque dado para Bia do Brás, Pitel e Fernanda Bande foi merecidíssimo, indiscutível. Mas foi tão bom que o elenco de 2025 achou que não precisava jogar para ganhar. Bastava garantir um tempo de tela mostrando que era belo & moral.

Alguma garantia de longevidade nas luzes da ribalta de Curicica é fundamental para manter o jogo competitivo. Por isso, a Globo tem a difícil missão de sustentar um enfoque em Renata, uma campeã que polarizou a minguada atenção que essa temporada tão mal sucedida conquistou.

Mas perseverança será a chave para um BBB 26 mais feliz.

Foi um prazer cobrir o vigésimo quinto BBB neste espaço! Conversar aqui com vocês foi um prazer muito maior do que assistir aquela bomba. Mas agora a vida continua. O pensamento vivo de Chico Barney sobre a TV contemporânea seguirá sendo distribuído por esta newsletter toda segunda e quarta-feira.

Também nos encontramos de segunda a sexta no Central Splash às 10h da manhã no YouTube

