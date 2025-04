Arleane se declara para Marcelo após BBB 25: 'Vivemos o impossível'

Arleane, 34, se declarou para Marcelo, 38, após os dois retornarem para a casa do BBB 25 para os compromissos pós-reality. O casal foi o primeiro eliminado desta temporada.

O que aconteceu

Depois de visitarem o local do confinamento para um evento com os patrocinadores, a manauara celebrou a realização do sonho de seu marido. "De todas as nossas loucuras essa foi, sem dúvidas, a maior. Eu sempre falei que um dia levaria o Marcelo para viver o surreal, o que não imaginava é que seria viver o BBB juntos".

Arleane ainda declarou seu amor pelo companheiro na publicação feita nos Stories do Instagram. "Algo provavelmente impossível, porém, aconteceu! Vivemos o nosso impossível. Que possamos viver muitos e muitos momentos nessa vida juntos, que sejamos muito felizes e que os deuses nos abençoem a cada dia, nos dando saúde para vivermos o melhor desse plano. Foi incrível e tenho certeza que muitas outras aventuras virão!", finalizou.

Em uma outra publicação, a ex-sister ainda afirmou que, mesmo ficando apenas uma semana no reality, realizou seu sonho. "De tudo eu só tenho gratidão, independente de tempo, eu vi e vivi todos os meus sonhos", garantiu.

