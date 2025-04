Tarifaço de Trump faz Apple aumentar produção de iPhone em vizinho da China

Apple vai mudar local onde produz iPhones voltados para o mercado dos EUA para evitar tarifaço de Trump e reduzir dependência da China.

O que aconteceu

Empresa tem planos de alterar local de produção do iPhone até o ano que vem. A ideia é que os aparelhos destinados ao mercado americano, cerca de 60 milhões, sejam feitos na Índia. As informações são do Financial Times.

Tarifaço de Trump afetou dezenas de países, mas as taxas impostas à China chegaram a 145%. Posteriormente, o presidente dos EUA isentou telefones, computadores e chips importados.

Mesmo assim, a Apple está exposta a uma taxação de 20% da China. No início do ano, Trump estabeleceu essa tarifa pelo papel da China na produção de fentanil, um opioide sintético que tem sido comercializado sem prescrição nos EUA, e somando vários casos de overdose.

Índia foi taxada em 26%, mas existe a esperança de que país faça um acordo com os EUA para reduzir esta porcentagem.

Produção do iPhone é complexa e exige centenas de componentes - muitos vindos da China. Nos últimos tempos, diz o Financial Times, a Apple exportou kits da China para serem montados ou finalizados na Índia para posteriormente serem exportados para os EUA.

Ideia é dobrar a atual produção de iPhones na Índia. Para isso, as fábricas do país deverão produzir mais de 60 milhões de unidades - mais do que o dobro do montante atual. Estimativa é de que 20% dos aparelhos da Apple comercializados nos EUA em 2024 foram produzidos na Índia, segundo a consultoria de mercado Counterpoint Research. Com as mudanças, a empresa quer suprir 100% o seu mercado interno.

Com a guerra tarifária, Apple intensificou produção de iPhones na Índia e fretou vários aviões para evitar as taxas impostas por Trump. Estima-se que foram levados mais de 1,5 milhão de telefones para o mercado americano.

*Com informações do Guardian e do Financial Times