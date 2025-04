Após vencer Framboesa de Ouro, Coppola anuncia graphic novel de 'Megalópolis'

Após lançar um dos filmes mais divisivos de 2024, e ganhar um Framboesa de Ouro de Pior Direção por ele, Francis Ford Coppola vai readaptar a história de Megalópolis para transformá-la em uma graphic novel. A informação foi divulgada pela revista The Hollywood Reporter.

Com texto escrito por Chris Ryall, que já adaptou trabalhos de autores como Stephen king, Clive Barker e Harlan Ellison, o livro tem lançamento previsto para outubro deste ano nos Estados Unidos. A arte é do desenhista Jacob Phillips. Por enquanto, não há informações sobre a publicação da história no Brasil.

No filme, estrelado por Adam Driver e Giancarlo Esposito, Cesar Catalina é um arquiteto obcecado pela ideia de criar uma cidade utópica, mas seu sonho bate de frente com os ideais do prefeito Franklyn Cicero. Em outubro do ano passado, Coppola visitou o Brasil para o lançamento do filme, seu projeto passional ao qual dedicou décadas de trabalho e muito dinheiro.

"Fiquei satisfeito ao colocar a ideia da graphic novel nas mãos competentes de Chris Ryall com a ideia que, apesar de ser inspirada no meu filme Megalópolis, ela não precisa necessariamente ser limitada por ele", declarou Coppola, em comunicado.

"Esperava que a HQ tomasse seu próprio rumo, com seus próprios artistas e escritor, para ser uma irmã do filme, ao invés de um simples eco (...) Isso confirma o meu sentimento de que a arte nunca pode ser restrita, mas sim sempre uma expressão paralela e parte da dádiva que podemos disponibilizar aos nossos clientes, nosso público e nossos leitores."

Megalópolis está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais.