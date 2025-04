'Meu pai quase morreu': Como foi assalto que deixou Angélica traumatizada

Angélica, 51, contou como superou o trauma de um assalto na infância, durante participação no Encontro (Globo). A presença da apresentadora na atração marca as comemorações dos 60 anos da emissora.

Famosa lembrou que estreia na televisão foi com o Chacrinha, quando participou de um concurso de beleza. O programa teve um papel fundamental no processo de superação do crime.

Como foi assalto

Casa da família foi invadida e assaltada quando a apresentadora tinha apenas 4 anos. O episódio de violência marcou profundamente a vida da artista.

Pai da famosa, Francisco Ksyvicks, foi baleado. "Eu estava na sala, ele quase morreu. Eu fiquei muito traumatizada, não gostava de gente, não gostava de ver ninguém, não queria ninguém."

O único programa que eu gostava de assistir era o Chacrinha, e aí um dia ele me convidou na televisão para um concurso da 'criança mais bonita do Brasil'.