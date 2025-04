'Eu sou o pagodeiro mais sertanejo que existe' , diz Alexandre Pires

Pagode e sertanejo dão match? Alexandre Pires e o seu "Pagonejo Bão" mostram que a batida do pagode com as melodias do sertanejo vão conquistar os fãs dos dois ritmos em um show em formato "ensaio", nesta quinta-feira (24) no Villa Country, em São Paulo.

"Sempre foi um desejo poder juntar dois gêneros musicais muito populares, o pagode e o sertanejo, e experimentar uma mistura que eu acho que dá muito certo", revelou Alexandre Pires ao TOCA sobre a experiência de juntar suas duas paixões na música brasileira.

Parceria das antigas

A parceria de Alexandre Pires com a música sertaneja não é de hoje. O músico acumula uma extensa lista de parcerias com diversos cantores e duplas do gênero, como Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Maiara e Maraísa.

"Eu acho que tive mais participações em projetos sertanejos do que no próprio pagode. Isso é bem interessante. Meus amigos até brincam que eu sou o pagodeiro mais sertanejo", brincou o artista mineiro.

A primeira parte de "Pagonejo Bão" já está disponível nas plataformas digitais e traz releituras de grandes sucessos da nova geração do sertanejo.



Imagem: Divulgação

Anota aí: Tem "Barulho do Foguete" de Zé Neto & Cristiano, "Cuida Bem Dela" de Henrique e Juliano; "Oi Vida / Fala mal de Mim" de Gusttavo Lima; "Logo Eu", de Jorge e Mateus e "Facas" de Diego e Victor Hugo.

Um dos destaques está na sua versão de "Como Faz Com Ele", eternizada na voz de Marília Mendonça.

No último dia 10, o clipe da inédita "De Ex pra ex", parceria com Lauana Prado, alcançou 1 milhão de visualizações no YouTube. "Lauana é uma grande cantora. Foi algo fascinante ouvir ela cantar. Chegou lá, prontinha, cantou de primeira e foi assim, absurdamente aplaudida pelo público", contou o músico.

Alexandre deu um spoiler ao TOCA e afirmou que o "Pagonejo Bão" vai homenagear artistas de diferentes gerações. "Depois, a gente lança (um repertório) com os artistas dos anos 2000, como o Bruno e Marrone, que estourou, inclusive, com um DVD [gravado em] de Uberlândia, com ?Dormi na Praça?", disse.

"Depois, vem os artistas dos anos 1990 e 1980, a gente tem Leonardo, Zezé di Camargo & Luciano, Chitãozinho & Xororó, Gino e Geno, temos Mato Grosso e Matias. A gente buscou justamente esse imenso leque que o sertanejo oferece para o público. Está bacana, e eu estou feliz", finalizou.