Os 10 melhores filmes de ficção científica no IMDb; um deles é animação

O IMDb (Internet Movie Database), que concentra informações sobre filmes e outros conteúdos audiovisuais, é uma referência para os cinéfilos de plantão. Veja abaixo o ranking dos longas de ficção científica com as melhores notas na plataforma e saiba onde assisti-los.

Os 10+ Sci-Fi no IMDb

1 - "A Origem" (2010) - nota 8,8. Dirigido por Christopher Nolan, o thriller Sci-Fi traz Leonardo DiCaprio e Joseph Gordon-Levitt em uma missão para implantar ideias nos sonhos. Complexo e visualmente impactante, venceu quatro Oscars, incluindo Efeitos Visuais e Fotografia. Disponível no Max e Prime Video.

Filme 'A Origem" (Inception) Imagem: Divulgação

2 - "Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca" (1980) - nota 8,7. Com direção de Irvin Kershner, é considerado o capítulo mais sombrio da saga. Mark Hamill e Harrison Ford retornam em uma luta intensa contra o Império. Venceu dois Oscars técnicos. Disponível no Disney+.

Registro do filme 'Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca' Imagem: Reprodução

3 - "Matrix" (1999) - nota 8,7. Keanu Reeves e Laurence Fishburne estrelam o cultuado sci-fi das irmãs Wachowski, que redefiniu os efeitos visuais do cinema. Com estilo inovador, conquistou quatro estatuetas do Oscar, incluindo Montagem e Efeitos. Disponível no Max e Prime Video.

'Matrix' (1999) Imagem: Reprodução

4 - "Interestelar" (2014) - nota 8,7. Christopher Nolan dirige esta odisseia espacial protagonizada por Matthew McConaughey e Anne Hathaway. Um épico sobre amor, tempo e ciência, premiado com o Oscar de Efeitos Visuais. Disponível no Max e Prime Video.

Cena de 'Interestelar' Imagem: Divulgação

5 - "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final" (1991) - nota 8,6. James Cameron entrega um marco do Sci-Fi de ação. Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton protagonizam a luta contra o apocalipse das máquinas. Ganhou quatro Oscars, entre eles Maquiagem e Som. Disponível no Netflix e Prime Video.

Edward Furlong em 'O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final' Imagem: Reprodução

6 - "Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança" (1977) - nota 8,6. O clássico de George Lucas, com Mark Hamill e Carrie Fisher, iniciou a saga espacial que marcaria gerações. Considerado revolucionário, levou seis Oscars, incluindo Trilha Sonora e Direção de Arte. Disponível no Disney+.

Carrie Fisher em 'Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança' (1977) Imagem: Divulgação

7 - "De Volta para o Futuro" (1985) - nota 8,5. Com direção de Robert Zemeckis, Michael J. Fox e Christopher Lloyd protagonizam o longa que narra a aventura de um jovem que volta aos anos 1950 e precisa garantir que seus pais se apaixonem. Hoje um ícone pop, o filme venceu o Oscar de Edição de Som. Disponível no Globoplay e Telecine.

Cena de 'De Volta Para o Futuro' (1985) Imagem: Reprodução

8 - "O Grande Truque" (2006) - nota 8,5. No suspense de Christopher Nolan, Hugh Jackman e Christian Bale vivem mágicos rivais obcecados por superação. Ambientado na Londres vitoriana, o filme foi indicado a dois Oscars, mas não venceu nenhum. Somente disponível para aluguel ou compra no Prime Video ou Apple TV.

Cena de 'O Grande Truque' (2006) Imagem: Divulgação

9 - "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso" (2023) - nota 8,5. Animação de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson. Shameik Moore e Hailee Steinfeld dão voz a uma jornada multiversal inovadora. Foi indicado ao Oscar, mas perdeu para "O Menino e a Garça". Disponível no Max e Prime Video.

'Homem-Aranha: Através do Aranhaverso' Imagem: Divulgação

10 - "Alien - O 8º Passageiro" (1979) - nota 8,5. Com direção de Ridley Scott, o terror espacial estrelado por Sigourney Weaver redefiniu o gênero sci-fi/horror. A produção venceu o Oscar de Efeitos Visuais. Disponível no Disney+.

Sigourney Weaver em "Alien - O 8.º Passageiro" (1979) Imagem: Divulgação

Outros filmes de ficção científica bem avaliados no IMDb