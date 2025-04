Fora do BBB, Vitória vê críticas de ex-aliadas: 'Não aguentava mais'

Eliminada do BBB 25 (Globo), Vitória Strada ouviu as críticas de suas ex-aliadas.

O que aconteceu

No Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, a atriz viu as cenas com críticas que Camilla e Thamiris fizeram dela.

A atriz pareceu chocada com as revelações. Ela se surpreendeu especialmente com o "tomara" dito por Thamiris sobre a formação de um dos Paredões, e com a presença de Mateus em conversas nas quais foi criticada. "Ele nunca me falou nada", pontuou. "É isso que eu digo sobre o Mateus. Eu tentava pontuar para ele lá dentro que o nosso laço precisava ser maior do que qualquer outra coisa e qualquer aliança que se formasse (…) Antes de começar essas patadas, eu já estava sentindo, há um tempo, que a atenção dele era muito mais com as meninas do que comigo".

Próximo da eliminação de Mateus, no entanto, os dois estavam se aproximando, diz Vitória. "Eu perdi ele, junto teve a situação com as meninas. Eu fiquei sozinha, lidei com tudo aquilo e eu queria dar mais uma chance para elas".

Quando eu sai do quarto, foi quando eu não aguentava mais, foi quando eu senti que tinha dado todas as chances que tinha na minha vida. [...] Se eu não me colocar em primeiro lugar aqui, o que vai ser? Vitória Strada

Vitória disse que não entrou no jogo para atender as expectativas de outros no jogo. "É a maneira como a situação foi levada depois do que aconteceu, que eu jamais faria aquilo com alguém que era meu aliado. Para mim era isso e ponto", disse.

