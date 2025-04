Filho de Gal Costa cria loja com nome da cantora após acordo com viúva

Gabriel Penna Costa prepara o lançamento de uma loja online dedicada à mãe, a cantora Gal Costa (1945-2022).

O projeto começa a ganhar forma meses após o rapaz fechar um acordo com a viúva da artista, a empresária Wilma Petrillo, e colocar um ponto final na disputa pela herança.

A "Loja da Gal", que ainda está em processo de construção, foi registrada no dia 4 de fevereiro de 2025. Conforme apurado por Splash, a ideia do jovem é trabalhar com o seguinte slogan: "Muito mais que uma loja, uma celebração".

Filho de Gal Costa em entrevista ao Fantástico Imagem: Reprodução/TV Globo

Gabriel e Wilma chegaram a um acordo em relação à disputa pela herança, em setembro do ano passado. Ambos decidiram dividir bens e dívidas deixados em inventário, além dos royalties de execuções musicais.

Processo começou quando o filho da cantora contestou o direito da empresária à herança, e chegou a pedir a exumação do corpo da artista. Na ocasião, o jovem afirmou que Wilma e a mãe não tinham um relacionamento e por isso ela não teria direitos sobre 50% dos bens.

Gal

Gal Costa é um dos maiores nomes da música brasileira Imagem: Lucas Lima/UOL

Uma das principais intérpretes da música brasileira, Maria das Graças Penna Burgos nasceu em Salvador em 26 de setembro de 1945. Ela fez a estreia em 1964, quando chamou atenção por seu cantar rasgado no espetáculo "Nós, Por Exemplo..." ao lado de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia — juntos, formariam o grupo Doces Bárbaros na década de 1970, um divisor de águas na carreira.

Com mais de 50 anos de música, foi responsável por eternizar hits de compositores como Gil, Caetano, Luiz Melodia, Jards Macalé e Cazuza, além de trilhas de novelas da TV Globo, como "Modinha para Gabriela", na clássica "Gabriela" (1975), "Tigresa" em "Espelho Mágico" (1977), "Meu Bem, Meu Mal" em "Brilhante" (1990), "Brasil" em "Vale Tudo" (1988) e "Ruas de Outono" em "Paraíso Tropical" (2007).

Após completar 70 anos, Gal se manteve ativa musicalmente e passou a gravar nomes da nova MPB. Com os álbuns "Estratosférica" (2015) e "A Pele Do Futuro" (2018), a artista conquistou um público mais jovem e voltou a ser requisitada em festivais pelo país.

A artista morreu no dia 9 de novembro de 2022, em São Paulo, em decorrência de um infarto agudo no miocárdio, segundo consta na certidão de óbito. O documento descreve ainda como causa da morte uma neoplasia maligna [câncer] de cabeça e pescoço.