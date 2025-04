Suíte e chuveiro: como é 1ª classe escolhida por Virginia e Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe embarcaram de primeira classe para mais uma viagem de luxo. O casal mostrou todos os detalhes do voo em uma série de publicações nas redes sociais.

Preço de passagem pode variar de acordo com o destino e a antecedência, mas em média custa a partir de R$ 40 mil.

Como é a primeira classe da Emirates

Emirates oferece serviço de luxo na primeira classe Imagem: Divulgação/Emirates

Companhia oferece suítes privativas, refeições gourmet, serviços de spa e entretenimento.

Assentos em couro são totalmente reclináveis Imagem: Divulgação/Emirates

Assentos em couro, que são totalmente reclináveis, lembram os da Mercedes-Benz Classe S. As "suítes" são espaços fechados com janelas virtuais, controle de temperatura e iluminação ambiente.

Travesseiros são de plumas e, para dormir, o passageiro também recebe pijamas com uma tecnologia que mantém a pele hidratada durante o voo. Atrás do assento, há um pequeno guarda-roupa com espaço para pendurar a roupa em cabides.

A nossa aeromoça disse que eu tinha pijama. Dessa vez eu aceitei. Quero viver absolutamente tudo nessa viagem, meu amor. Virginia, no Instagram

Emirates disponibiliza chuveiro para banho dentro da aeronave Imagem: Divulgação/Emirates

No avião A380, que faz a rota entre São Paulo e Dubai, estão dois banheiros com chuveiros disponíveis para os 14 passageiros. O piso do banheiro é aquecido e os cosméticos incluem perfume da marca italiana Bulgari.

Tem um comissário de bordo que é brasileiro. Na primeira vez que fui para Dubai ele estava na executiva. Agora está na primeira classe. Ele veio me perguntar se eu quero tomar banho. Acho que vou fazer isso porque a gente vai fazer conexão. Virginia

Cardápio conta com diversas opções Imagem: Divulgação/Emirates

Passageiros podem escolher entre diversos menus gourmet, com opções de jantar a bordo a qualquer momento —além de bebidas e champanhes.