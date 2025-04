BBB 25: Vitória Strada se surpreende com críticas de ex-aliadas

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após ser eliminada do BBB 25, Vitória Strada assiste ás críticas que recebeu de suas ex-aliadas, Camilla e Thamiris.

O que aconteceu

A atriz se surpreendeu com uma fala de Thamiris e questiona em que altura do jogo estavam quando a cena ocorreu. "Nossa... isso não tinha a votação", disse ela sobre a semana em que discutiu com as cariocas por conta de um voto que deu.

Vitória também demonstrou decepção com Mateus, que esteve presente em alguns dos comentários. "Ele nunca me falou nada. É isso que eu digo sobre o Mateus. Eu tentava pontuar para ele lá dentro que o nosso laço precisava ser maior do que qualquer outra coisa e qualquer aliança que se formasse, sabe", desabafou.

Antes de começar essas patadas, eu já estava sentindo, há um tempo, que a atenção dele era muito mais com as meninas do que comigo , explicou Vitória.

Strada também comenta o momento em que rompeu com a dupla de irmãs. "Desde o início, eu falei: 'Cara, eu não estou aqui para falar que eu agi conforme vocês esperavam, que eu ajudei da melhor maneira possível e que eu estou certa em tudo'. Não. É a maneira como a situação foi levada depois do que aconteceu, que eu jamais faria aquilo com alguém que era meu aliado. Para mim era isso e ponto", declarou.

