6 recursos matadores do WhatsApp que nem todo mundo conhece

Você, provavelmente, deve usar o WhatsApp diariamente, certo? Mas, talvez, não saiba que o aplicativo disponibiliza recursos que vão além da função principal que é a troca de mensagens, como edição de texto e proteção de conversas, por exemplo.

Recentemente, falamos sobre as transcrições de áudio. Além disso, separamos uma lista com algumas dicas para otimizar o uso do app:

1. Edição de mensagens até 15 minutos após envio

Todo mundo já enviou alguma mensagem errada no WhatsApp. Até então, havia apenas a função de apagar. A funcionalidade, no entanto, só permite edição até 15 minutos após o envio.

Para editar mensagem no WhatsApp é necessário tocar sobre ela por um tempo e escolher a opção Editar, que tem o ícone de um lápis. No iOS, aparecerá um menu (como na imagem que abre esta notícia).

Já no Android, o recurso de editar é acessível ao selecionar a mensagem e tocar em mais (ícone de três pontinhos no menu superior do app).

Na sequência, basta alterar o conteúdo dentro do intervalo máximo de 15 minutos após o envio.

Apenas a versão atualizada da mensagem vai aparecer com uma observação de que houve edição. A opção antiga não ficará disponível para que as pessoas envolvidas na conversa saibam o que estava escrito.

2. Proteção de Conversas

Chamado de "Proteção de Conversas". Ao adicionar uma camada de proteção extra ao chat, ele fica oculto numa "pasta secreta". Até então ter esse tipo de proteção exigia o uso de apps não oficiais do WhatsApp.

Assim, se alguém pegar seu telefone desbloqueado e abrir o WhatsApp, não vai conseguir achar a troca de mensagens que você escolheu tornar oculta.

Isso porque o acesso às conversas protegidas só será feito por meio de uma senha escolhida pelo dono do aparelho (senha do seu dispositivo ou biometria, como impressão digital).

Caso a pessoa do chat protegido envie uma mensagem a você, o nome do remetente e o conteúdo serão ocultados mesmo na tela do smartphone. Os arquivos enviados também ficam protegidos, de modo que eles não estejam visíveis na galeria do celular.

3. Chat configurado como temporário

O recurso se chama "Salvar na Conversa", e permite que pessoas consigam manter algumas mensagens dentro de um chat configurado como temporário (quando o conteúdo desaparece depois de um tempo).

Antes, quando as mensagens temporárias eram ativadas, todos os textos trocados numa conversa desapareciam após 24h, sete dias ou 90 dias, mesmo que a pessoa tivesse ou não lido (com algumas exceções).

O usuário pode selecionar mensagens para manter salvas. O que não for selecionado será excluído, como normalmente já é.

O remetente tem controle total e é ele quem decide se alguém pode ou não salvar mensagens dentro da conversa temporária. Sempre que alguém tentar manter algo salvo, o remetente será notificado.

Se a pessoa decidir que a mensagem enviada por ela não pode ser salva por outros, ninguém mais poderá guardá-la.

As mensagens que você salvou no seu WhatsApp serão marcadas como Favoritos, e você poderá vê-las, organizadas por conversa, na pasta Mensagens salvas.

Nos grupos, os administradores tem o controle de decidir se todos em seu grupo têm permissão para manter certa mensagem salva ou não.

4. Proteção de conta

A plataforma permite que a pessoa coloque confirmações adicionais antes de transferir o acesso aplicativo de um celular para outro.

Durante a mudança do acesso para um novo aparelho, o dispositivo antigo informa o horário da solicitação, qual é o modelo de aparelho de destino e perguntará se a transferência pode mesmo ser realizada.

A expectativa é que isso funcione como um alerta para os usuários saberem se foram alvos de uma tentativa não autorizada de transferência de conta para outro smartphone.

5. Verificação contra malware

Funciona mais nos bastidores do app e serve para evitar que os usuários sejam atingidos por algum malware ou outros programas maliciosos que exploram as fraquezas do próprio WhatsApp.

Por funcionar automaticamente e não precisar da intervenção do usuário, este recurso faz parte de uma nova estratégia da plataforma para proteger os usuários.

6. Códigos de segurança automáticos

Para os usuários mais preocupados com a segurança, o WhatsApp está agilizando a verificação da transparência do código único de criptografia — que indica que a conversa com outro usuário é protegida.

Esse código fica disponível dentro das informações de um contato na aba "Criptografia".

*Com reportagem de maio de 2023

