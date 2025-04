De Safadão a Scorpions: shows gratuitos e festival de rock dominam feriadão

Wesley Safadão, Nando Reis, Scorpions, Donavon Frankenreiter. Tem show para todos os gostos - e a maioria é de graça - no feriadão.

Entre sexta e segunda, vários artistas se apresentam para celebrar os os aniversários de Brasília e Caraguatatuba (SP), há shows gratuitos também em praias do Rio de Janeiro e em espaços do interior de São Paulo; e a capital recebe nova edição do festival Monsters of Rock.

O que vai acontecer

O evento Brasília 65 Anos toma a Esplanada dos Ministérios e começa no sábado com shows de Wesley Safadão e Léo Santana. No domingo tem Fagner, O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo); e Mari Fernandez. A celebração do aniversário da cidade termina na segunda, com apresentações de Menos é Mais, Benzadeus e Zé Neto & Cristiano. Tudo de graça,

Em Caraguatatuba (litoral norte de São Paulo), Bruna Viola canta no sábado, Nando Reis no domingo e Xande de Pilares na segunda. Os shows acontecem na Praça da Cultura e não há cobrança de ingresso.

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos é um festival que leva ao palco Fausto Fawcett, Jadsa e Maré Tardia. Em cada cidade, uma atração local se junta aos três no lineup.

Na sexta, o Circuito passa por Campinas (SP), com shows gratuitos no Coletivo da Mangueira. No sábado também é de graça, em Americana (SP), com os quatro artistas se apresentando no Espaço GNU.

No domingo e na segunda os shows do Circuito tem ingressos pagos e acontecem respectivamente em Piracicaba (SP), no Benjamin Rock Bar; e em São Paulo, no Bar Alto.

Há shows internacionais gratuitos também. O músico norte-americano Donavon Frankenreiter se apresenta na praia de Itaúna, em Saquarema (RJ), no domingo.

De sexta a segunda, o Circuito Sesc Jazz & Blues leva atrações como Rosa Marya Colin, Lorenzo Thompson, Flávio Guimarães e J J Thames a palcos montados à beira do rio São João, em Barra de São João (RJ). Os shows são gratuitos.

Dia de clássico(s) no Allianz

O maior evento do feriado é, no entanto, o festival Monsters of Rock, que no sábado reúne nomes clássicos do gênero em São Paulo, no Allianz Parque. O line up tem Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius.

O festival tem alguns sideshows. Em São Paulo, Judas e Queensrÿche tocam no domingo, no Vibra; e Savatage e Opeth se apresentam na segunda, no Espaço Unimed. Já o Scorpions segue para o Rio de Janeiro e faz show na segunda, no Qualistage.

Ainda há ingressos para o festival e para os sideshows.

Veja tudo que tem

Sexta

Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter - Arena Opus (Florianópolis)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC)- Hooligans Pub (Cascavel - PR)

The Buena Vista Orchestra - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Pipa Music Fest (Wiu, Delacruz, Nuzio Medeiros e Kadu Martins) - Pipa Open Air (Tibau do Sul - RN)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Mona G) - Coletivo Mangueira (Campinas - SP) GRÁTIS

Sexta, sábado, domingo e segunda

Circuito Sesc Jazz & Blues (Rosa Marya Colin e outros na sexta; Lorenzo Thompson & Bruno Marques Band, Flávio Guimarães Blues Band e outros no sábado; J J Thames & Prado Brothers Band, Josiel Konrad e outros no domingo; Mamooth Band e outros na segunda) - palcos montados à beira do rio São João (Barra de São João- RJ) GRÁTIS

Sábado

Monsters of Rock (Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensryche, Opeth e Stratovarius) - Allianz Parque (São Paulo)

Gop Tun Festival (Omar Souleyman, Hudson Mohawke, Carista B2B Zopelar e outros no sábado; Jon Jobse, Avalon Emerson, Ben Ufo e outros no domingo) - Live Stage Canindé (São Paulo)

Andrés Calamaro - Cine Joia (São Paulo)

Hermeto Pascoal - Casa Natura Musical (São Paulo)

Exclusive Os Cabides - Bar Alto (São Paulo)

CPM 22 - Lins Country Club (Lins - SP)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Império Contra Ataca) - Espaço GNU (Americana - SP) GRÁTIS

Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter - Qualistage (Rio de Janeiro)

Trio Madeira Brasil convida Ivan Lins - Parque Garota de Ipanema (Rio de Janeiro) GRÁTIS

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Empório Santa Maria (Toledo - PR)

Sábado e domingo

The Buena Vista Social Orchestra - Teatro Celso Furtado (São Paulo)

Fat Family canta Tim Maia - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Sábado, domingo e segunda

Brasília 65 Anos (Wesley Safadão e Léo Santana no sábado; Fagner, O Grande Encontro - Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo; e Mari Fernandez no domingo; Menos é Mais, Benzadeus e Zé Neto & Cristiano na segunda) - Esplanada dos Ministérios (Brasília) GRÁTIS

Shows de aniversário de Caraguatatuba (Bruna Viola no sábado, Nando Reis no domingo e Xande de Pilares na segunda) - Praça da Cultura (Caraguatatuba - SP) GRÁTIS

Domingo

Judas Priest e Queensryche - Vibra (São Paulo)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Natalia Cabral) - Benjamin Rock Bar (Piracicaba - SP)

Black Coffee - Armazém da Utopia (Rio de Janeiro)

Donavon Frankenreiter - Praia de Itaúna (Saquarema - RJ) GRÁTIS

Festival Beco do Rato (Jorge Aragão, Arlindinho, Délcio Luiz e outros) - Nau Cidades (Rio de Janeiro)

Funk On The Beach (Poze do Rodo, Hungria e Joaozinho VT) - Music Park (Balneário Camboriu - SC)

Segunda