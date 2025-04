Guia do Monsters of Rock 30 anos: tudo sobre transporte, clima e horários

Neste sábado (19) ocorre a edição de 30 anos do Monsters of Rock, no Allianz Parque, em São Paulo. É a 8ª vez que o festival promove um verdadeiro encontro de fãs do rock e heavy metal com seus ídolos.

Neste ano, os destaques são os shows de Stratovarius, Opeth, Queensrÿche, Savatage, Europe, Judas Priest e Scorpions — que cancelou aposentadoria e volta ao Brasil. TOCA separou um guia de tudo o que você precisa saber sobre o festival:

Horários dos shows

11h30 - Stratovarius

12h55 - Opeth

14h20 - Queensrÿche

15h50 - Savatage

17h20 - Europe

19h10 - Judas Priest

21h25 - Scorpions

Scorpions Imagem: Rodrigo Oropeza / AFP

Como chegar no Allianz Parque?

Há quatro formas de se chegar no Allianz, sendo a mais prática e barata de trem e metrô pela Estação Barra Funda. Integrada à linha 3 Vermelha do Metrô e 7 Rubi e 8 diamante, o percurso à pé da estação ao estádio é feito em aproximadamente 15 minutos. Também dá para ir de ônibus — consultando linhas próximas ao estádio.

O acesso de carro próprio demanda planejamento com estacionamentos privados. Quem utilizar aplicativos de transporte como Uber e 99 devem estar atentos ao portão de entrada da categoria do ingresso adquirido.

Previsão do tempo

No sábado (19), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 18ºC e a máxima de 25ºC. A umidade do ar deve ficar entre 65% e 100% durante o dia e a noite.

Quanto custa comer e beber?

No Monsters of Rock haverá opções de alimentação de R$ 24 até R$ 88. Além de sorvetes e snacks a partir de R$ 16 e combos de R$ 26 (coca-cola e Doritos Nacho) a R$ 40 (gourmer burguer e coca-cola).

Para comer: hot dogs de R$ 24 (gourmet hot dog) e R$ 26 (cheddar dog); sanduíches e lanches de R$ 24 (sanduíche de linguiça) a R$ 60 (monster burguer); feijão tropeiro servido das 12h às 15h por R$ 34; pizza pedaço por R$ 26 e inteira por R$ 88; kebab por R$ 32; batata turca R$ 24 e falafel veggie R$ 25;

Para beber: água copo 310 ml por R$ 8; suco de caixinha R$ 15; refrigerantes lata 350 ml a partir de R$ 12; energéticos Monster por R$ 25; drinks de whisky, vodka e gin com energético por R$ 62; cerveja lata 350 ml a partir de R$ 18; doses de gin, vodka e whisky por R$ 45.

O que pode e não pode levar?

Pode levar: alimentos só serão permitidos se forem industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas. Frutas, apenas cortadas. Já remédios serão permitidos, desde que acompanhados de prescrição médica.

Não pode levar objetos como: vasilhames, copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem, vazias ou contendo bebidas ou refrigerantes de qualquer natureza que, direta ou indiretamente possa provocar ferimentos, exceto 1 (uma) garrafa de água destampada de material flexível;

Também não pode levar objetos de vidro, plástico ou metal como perfumes e cosméticos; substâncias tóxicas; fogos de artifício e de estampido; inflamáveis em geral; armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo; hastes de selfie; guarda-chuvas de qualquer tamanho; papel em rolo, jornais, revistas, bandeiras e faixas com mastro; capacetes de motos e similares; correntes, cinturões e pingentes; filmadoras e máquinas fotográficas profissionais com lente intercambiável; vape (cigarro eletrônico) e juice (líquido para o vape).

Cuidado com o vestuário: não será permitida a entrada de roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões; camisas de times de futebol também seguem veto.

Monsters of Rock 30 anos no Allianz Parque, 19 de abril Imagem: Divulgação

Quanto custam os ingressos?

Os ingressos variam de acordo com a modalidade: R$ 590 (meia) e R$ 1.180 (inteira) na pista premium; R$ 340 (meia) e R$ 680 (inteira) pista; R$ 390 (meia) e R$ 780 (inteira) na cadeira inferior; R$ 240 (meia) e R$ 480 (inteira) na cadeira superior.

Há também entradas VIPs com espaços que oferecem open bar e open food no valor entre R$ 1.610,00 (meia da Fanzone Cadeira Inferior) até R$ 2.800,00 (inteira do Backstage Mirante).

Os ingressos podem ser parcelados: Em até 4x sem juros nas compras online e na bilheteria. E em até 10x com juros apenas online. Ingressos da Cadeira Superior estão esgotados e apenas valor inteira da Pista Premium está disponível. Compras são feitas no site da Eventim.

SERVIÇO

Monsters of Rock 30 anos

Cidade: São Paulo (SP)

Data: 19 de abril de 2025 (sábado)

Local: Allianz Parque - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - SP

Portas: 10h. Início dos Shows: 11h45.

Atrações Confirmadas: SCORPIONS, JUDAS PRIEST, EUROPE, SAVATAGE, QUEENSRYCHE, OPETH e STRATOVARIUS

Classificação Etária: 14 (quatorze) anos desacompanhados. Menores de 14 (quatorze) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Ingressos: https://www.eventim.com.br/artist/monsters-of-rock/.

Bilheteria Oficial - Sem Cobrança de Taxa de Serviço: BILHETERIA A do Allianz Parque. Endereço: Rua Palestra Itália, 200 - Portão A - Perdizes - São Paulo/SP. Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.