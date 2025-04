'Melhor comprar que competir': 14 frases de Zuck no processo da Meta

A Meta está enfrentando um julgamento nos EUA que pede o desmembramento da empresa. A companhia é acusada pela FTC (Comissão Federal de Comércio) de exercer um monopólio no ramo de redes sociais ao comprar competidores. A gigante das redes sociais nega.

Durante o processo, que deve durar dois meses, foram exibidas trocas de mensagens internas e algumas declarações do CEO, Mark Zuckerberg, sobre os mais variados assuntos. Abaixo, alguns dos destaques dos três dias de depoimento do executivo

Sobre concorrentes

É melhor comprar do que competir

disse Zuckerberg, numa troca de emails de 2008, mencionada pela FTC

"Criar um novo aplicativo é difícil e, na maioria das vezes, quando tentamos criar um novo aplicativo, ele não ganhou muita tração, Tentamos criar dezenas de aplicativos ao longo da história da empresa e a maioria deles não deu certo"

afirmou, diante do tribunal

Sobre o TikTok

Nosso crescimento desacelerou drasticamente

citando a competição com o TikTok, durante a audiência. Na sequência, comentou que a Meta contra-atacou com os Reels para poder competir

O TikTok continua sendo maior que o Facebook ou o Instagram, e não me agrada que nossos competidores estejam melhores que nós

durante audiência

Sobre o YouTube

YouTube tem um sistema muito bem desenhado para os criadores, é um competidor importante para nós

Zuckerberg durante audiência

Sobre a compra do Instagram e o preço pago pela rede

US$ 1 bilhão é muito caro [para comprar o Instagram]

durante audiência

Na teoria, a gente poderia criar algo parecido, mas estava preocupado de começar atrasado. Então, passei a considerar se deveria comprar o Instagram

durante audiência



Achei que o Instagram era melhor nisso [na câmera], por isso achei que seria melhor comprá-lo

durante audiência. Facebook comprou o Instagram por US$ 1 bi em 2012

A tentativa de comprar o Snapchat e a adoção de Stories

Acho que se nós os comprássemos [se referindo ao Snapchat], provavelmente, aceleraríamos o crescimento deles. Mas obviamente isso é só uma especulação

Zuckerberg durante audiência, mencionando a possibilidade de comprar o Snapchat em 2013

Precisamos levar essa nova dinâmica a sério - tanto do risco competitivo e como uma oportunidade de produto de adicionar algo que as pessoas claramente amam e querem usar diariamente

afirmou em troca de mensagens, falando sobre os stories. Na época, o Snapchat tinha recusado uma oferta de compra de US$ 6 bilhões do Facebook (atual Meta)

Sobre valor astronômico pago pelo WhatsApp e competição

Faria de novo

em troca de mensagem com advogado da Meta, na qual ele perguntava se o executivo estava "feliz" em ter pago tamanha quantia (US$ 19 bi) pelo WhatsApp, em 2014.

[WhatsApp] poderia ser um ótimo competidor do Facebook

durante a audiência. Porém, ficou claro que os fundadores tinham desdém por anúncios e recursos sociais. Segundo Zuckerberg, foi ele quem incentivou que o WhatsApp tivesse mais funções sociais, como os Status ("os Stories do WhatsApp").

Instagram e WhatsApp teriam sucesso sem a Meta (antigo Facebook)?

Impossível, certamente não, mas provável? Na verdade, não

durante a audiência, ressaltando como a Meta ajudou os outros serviços que adquiriu

Ideia radical para fazer o Facebook voltar a ser relevante

E se a gente apagasse todos os amigos de todo mundo do Facebook e os fizesse começar novamente, possivelmente uma vez ao ano?

Zuckerberg, em email de 2022

*Com informações do The Verge

