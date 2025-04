Figurinos góticos e referências: o que esperar de Lady Gaga em Copacabana?

Os little monsters foram felizes com o primeiro show de Lady Gaga após lançamento do Mayhem, álbum que veio ao mundo em 7 de março. Primeira das duas apresentações como headline do Coachella aconteceu na última sexta-feira (11) na Califórnia (EUA). Ela ainda canta amanhã (18).

Apresentação pode dar pistas do que virá pela frente no mega show de Copacabana no próximo dia 3 de maio. Cantora revisitou videoclipes marcantes e explorou bastante teatralidade e figurinos.

Entregando um espetáculo performático como víamos na Gaga do velho testamento, aqui a cantora valorizou quase todas suas eras (The Fame Monster, Born This Way e Mayhem) com hits que chegaram a voltar para as paradas — inclusive posições inéditas, por exemplo, para "Bad Romance", com mais de 3,6 milhões de streams no último dia 13, dois dias após show.

Contudo, discos como Chromatica, Joenne e ARTPOP não foram lembrados: apresentação do Rio de Janeiro pode trazer hits desses álbuns como "Rain On Me" e "Applause". Há rumor de que show terá pelo menos meia hora de duração a mais que as quase 2h do Coachella, ou seja, 2h30 pelo menos.

Antes do show, ela já tinha dado pistas de como seria a apresentação: "Para mim, 'Mayhem' representa muitos sonhos góticos. Percebi que isso faz parte da minha música desde o início da minha carreira. Então, estou pensando na iluminação, no clima, na energia e no que quero que as pessoas sintam naquela noite", disse Gaga em entrevista à revista Out.

No X (antigo Twitter), fãs comentaram sobre as referências da artista:

Salomé, O inferno de Dante, O Fantasma da Opera? -- AOTY (@amanteoftheyear) April 13, 2025

"Há muito tempo sonho em fazer uma grande noite de caos no deserto", escreveu Gaga no Instagram quando foi anunciada em novembro de 2024. De certa forma, ela conseguiu — e os little monsters do mundo inteiro agradeceram.

Artista explorou figurino mais gótico e com as referências a videoclipes e as três eras que tiveram músicas no setlist — "Shallow", de "Nasce Uma Estrela", também esteve no setlist. Roupas escuras, vermelhas e brancas foram valorizadas.

Veja como foi o show em fotos:

Lady Gaga iniciou show com vestido vermelho de babado enorme no Coachella; músicas como "Abracadabra" e "Judas" foram performadas com esse look Imagem: Reprodução/YouTube/Coachella

Vestido enorme de Gaga é "aberto" e revela duas fileiras de dançarinos em cenário de ópera vermelho; palco tem elementos que remetem ao "Fantasma da Ópera" Imagem: Kevin Mazur/Getty Images para Coachella

Durante apresentação, gaga até simulou jogo de xadrez com dançarina que estava vestida como sua sósia em "Bad Romance" Imagem: Reprodução/YouTube/Coachella

Lady Gaga como Mistress Mayhem revelando look gótico com peruca preta, body de renda e véu Imagem: Kevin Mazur/Getty Images para Coachella

Looks mais góticos de Lady Gaga serviram para a era 'Mayhem' Imagem: Kevin Mazur/Getty Images para Coachella

Lady Gaga carrega esqueleto em primeiro show no Coachella 2025 Imagem: Reprodução/YouTube/Coachella

Fãs de Gaga compararam jaqueta e chapéu da cantora com o Capitão Gancho Imagem: Kevin Mazur/Getty Images para Coachella

"Enterrada", Gaga usa peruca loira e vestido curto de renda branca quando performou músicas como "Perfect Celebrity", "Disease" e "Alejandro"; traje também traz referência ao clipe de "Bad Romance" Imagem: Reprodução/YouTube/Coachella

Figurino de Lady Gaga entregaram seu desejo de representar sonhos góticos Imagem: Kevin Mazur/Getty Images para Coachella

Muletas prateadas usadas por Gaga neste look fez referência direta a "Paparazzi", videoclipe de 2009 Imagem: Kevin Mazur/Getty Images para Coachella