Yas: se treta com Cauã for real, coragem de Bella Campos merece aplausos

Os nomes de Cauã Reymond e Bella Campos, estrelas da nova versão de "Vale Tudo", têm sido alvos de polêmicas por conta de uma suposta briga entre eles nos bastidores da produção. Yas Fiorelo e Leão Lobo falam sobre o tema no Splash Show.

O clima entre eles seria muito difícil nos bastidores depois de Cauã supostamente reclamar sobre a atriz para os diretores de Vale Tudo. Ela rebateu as acusações e teria se defendido dizendo que o ator é "machista". Desde que a briga passou a repercutir, ex-namoradas dele mandaram indiretas, reforçando a fala de Bella.

Eu queria bater palmas para Bella Campos. (...) A Bella Campos tem menos tempo de estrada que o Cauã, mas não botou o galho dentro não. Falou com a direção, com o compliance, chamou ele direto no estacionamento pelo que estamos sabendo e é esse tipo de comportamento que temos que apoiar.

Yas Fiorelo

Para a apresentadora do Splash Show, a atitude de Bella manda um recado para o público de se posicionar diante de situações desse tipo. "Às vezes esses colegas só crescem para cima da gente porque a gente é mulher, e acham que a gente não vai se defender", complementou Yas.

