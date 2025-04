Trump, Milei e Pelicot integram lista Time dos 100 mais influentes de 2025

A revista norte-americana Time atualizou hoje sua lista das 100 pessoas mais influentes do mundo.

O que aconteceu

Gisèle Pelicot, 72, foi uma das personalidades mencionadas. A ativista francesa ganhou admiração ao redor do mundo após denunciar o próprio marido por dopá-la a fim de filmá-la sendo estuprada por mais de 50 homens. "Todas as manhãs, quando Gisèle Pelicot chegava de cabeça erguida a um tribunal francês, recusava-se a ser dominada pela ordem patriarcal que, por tanto tempo, subjugou as mulheres", enalteceu a publicação, ao justificar a escolha de Gisèle.

A revista também escolheu Donald Trump, 78, por considerar que "nenhum outro presidente moderno assumiu o controle do governo dos EUA com tanta força" quanto ele. "Quando não está tentando direcionar a cultura americana para a direita, pressionando empresas e universidades a encerrar programas de diversidade, Trump está abalando os aliados dos EUA ao ameaçar invadir a Groenlândia e encerrar o apoio americano à Ucrânia."

Por sua vez o presidente argentino Javier Milei, 54, foi mencionado na lista pelo segundo ano consecutivo. "Milei é o líder do G-20 que está assumindo os maiores riscos para recuperar seu país - e eles estão dando resultado. A inflação anual na Argentina caiu de impressionantes 289% em abril de 2024 para 66,9% em fevereiro de 2025."

O bilionário Elon Musk, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer e a oposicionista venezuelana María Corina Machado foram outros nomes mencionados pela Time.