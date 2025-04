Top 5 aumenta o prêmio final do BBB 25 durante dinâmica; confira o valor

Faltando menos de uma semana para o final do BBB 25, os cinco jogadores restantes participaram do Pegar ou Guardar, dinâmica do patrocinador que possibilita que o valor do prêmio final aumente.

O que aconteceu

Diferente das outras vezes, todos os moradores que restam na casa participaram. Após sortearem em que ordem jogariam, cada participante deveria escolher uma carta das oito que estavam disponíveis. Dessa vez, não haveriam consequências.

Vitória foi a primeira a escolher uma carta, que ofereceu R$ 5 mil ou o direito de pegar o prêmio individual de outra pessoa. A sister escolheu ficar com o valor oferecido a ela.

Na sequência, Diego retirou uma carta que oferecia R$ 5 mil ou somar o valor do prêmio individual de alguém ao prêmio final. O ginasta escolheu ficar com a quantia oferecida a ele.

O terceiro a jogar foi Guilherme, que tirou uma carta que oferecia R$ 20 mil, com uma orientação para girar a roleta e decidir se o valor ficaria com ele ou iria para o prêmio final. Após a roleta ser girada foi decidido que o valor seria somado ao prêmio.

João Pedro tirou uma carta que ofereceu R$ 15 mil, na qual ele deveria girar a roleta e tirar uma nova carta. Nessa primeira tentativa, o valor foi somado ao prêmio.

Na segunda vez que o goiano jogou, ele retirou uma carta oferecendo R$ 10 mil, em que deveria girar a roleta novamente e retirar uma nova carta. Desta vez, o prêmio ficou para ele e, ao retirar uma outra carta, seu jogo foi encerrado.

Por fim, Renata escolheu uma carta que ofereceu R$ 20 mil e orientou que girasse a roleta. Ao seguir as instruções, a sister também deixou o valor para o prêmio final.

Desta forma, o valor atualizado do prêmio final ficou em R$ 2.720.00. Durante toda a temporada, eles tiveram algumas oportunidades de aumentar ainda mais a quantia, no entanto, alguns participantes escolheram pegar para si o dinheiro.

