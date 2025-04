Os níveis de trollagem aos bilionários atingiram um novo patamar. No Vale do Silício, região da Califórnia onde foram fundadas as principais empresas de tecnologia, sinais de pedestres foram hackeados para incluir a voz de Elon Musk, CEO da Tesla, e de Mark Zuckerberg, CEO da Meta.

O que aconteceu

Nos últimos dias, vídeos no TikTok mostram cidades do Vale do Silício com sinal de pedestre "modificados". Registros mostram que Menlo Park, Palo Alto e Redwood City foram os principais alvos.

Ao tocar no botão do sinal de pedestre para atravessar, é reproduzido um áudio com voz igual a de Zuckerberg ou de Musk.

"Dizem que dinheiro não pode comprar felicidade....concordo com isso. Deus sabe o quanto já tentei. Porém, dá para comprar um Cybertruck [veículo da Tesla], que é bem incrível, né?", diz uma das mensagens com a voz de Musk. Em outra, uma gravação diz: "oi, aqui é Elon Musk. E eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês em Palo Alto. As pessoas costumam dizer que o câncer é ruim. Mas você já tentou ser um câncer? É incrível pra caramba".

"Oi, aqui é Mark Zuckerberg, mas os mais chegados me chamam de Zuck. É normal se sentir desconfortável ou até violado, enquanto inserimos a inteligência artificial em todos os aspectos da sua vida. Só quero garantir que você não precisa se preocupar, pois não há nada que possa me impedir de continuar a fazer isso. De qualquer jeito, até mais".

Outra mensagem emitida com a voz de Musk era: "Oi, eu sou Elon. Podemos ser amigos? Você quer ser meu amigo? Vou te dar um Cybertruck, eu prometo. Ok, veja, você não tem ideia do nível de depravação ao qual me rebaixaria por uma migalha de aprovação. Quero dizer, sejamos realistas. Não que eu tenha algum tipo de convicção moral, né?".

Sinais de pedestre com áudio são usados nos EUA por uma questão de acessibilidade. Eles ajudam pessoas com problemas de visão a atravessarem as vias com segurança.

Ainda não se sabe quem são os autores da ação, porém parece que se trata de ativismo hacker. No caso, hackers aparentemente quiseram usar os sinais de pedestres para conscientizar as pessoas dos poderes exercidos pelos bilionários, além de tirar um sarro deles.