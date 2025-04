Raquel tem reação terrível ao perceber que está sendo usada por Ivan

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Raquel (Taís Araújo) se revolta ao perceber que está sendo usada por Ivan (Renato Góes) durante uma viagem.

O que vai acontecer

Tudo começa quando Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) convidam a protagonista para uma viagem a Paraty. Elas querem que Raquel seja a nova cozinheira de sua pousada.

Pensando em se aproximar de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que é irmão de Cecília, Ivan incentiva a namorada a ir no passeio. O pai de Bruno (Miguel Moro) quer ter contato com o vice-presidente da TCA para subir de cargo na empresa.

Durante a viagem, Laís e Cecília são muito receptivas com Ivan e Raquel. Elas se oferecem para mostrar a cidade ao casal.

Porém, a mãe de Maria de Fátima (Bella Campos) se irrita com o namorado ao perceber que ele está mais interessado em encontrar Marco Aurélio do que em curtir o momento. Ivan pressiona Raquel para ajudá-lo a ficar diante do executivo, mas os dois acabam discutindo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.