Monsters of Rock celebra 30 anos e põe sete bandas no Allianz

O segundo mais longevo festival brasileiro de rock tem sua edição de 30 anos realizada em São Paulo no próximo sábado (19). Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius formam o lineup do Monsters of Rock. Os shows acontecem no Allianz Parque.

Além da longevidade (entre os festivais ainda realizados, só perde para o Rock in Rio, que foi criado em 1985), o Monsters mantém sua tradição de reunir bandas clássicas do rock de um passado já distante. Scorpions e Judas Priest, as duas principais atrações, que inclusive já participaram de outras edições do Monsters, começaram a fazer sucesso entre o público de rock nos anos 1970. Mesmo Opeth, o caçula do lineup, já tem 35 anos de carreira.

Apesar do foco nos clássicos do rock, o cardápio oferecido pelo Monsters de 2025 é variado. Scorpions faz o chamado rock de arena, alternando músicas rápidas e baladas. A banda alemã já tem 60 anos de trajetória e anunciou várias vezes sua aposentadoria dos palcos, sempre voltando atrás devido à alta demanda mundial por seus shows.

Com tempo de carreira similar, o Judas se mantém inteiraço, até fisicamente. Com o cultuado vocalista Rob Halford à frente, a banda deve alegrar os headbangers se soltar repertório com foco nos álbuns que lançou na primeira metade dos anos 1980.

As vindas constantes ao Brasil das demais atrações tornam o Savatage, para muitos, o nome mais esperado. A banda não toca no Brasil desde a década de 1990.

Os pesadões dividem a noite com Opeth e Queensrÿche, que inserem o rock progressivo em seus trabalhos, o primeiro com uma pegada mais heavy metal, o outro já com uma sonoridade mais 'tranquila'.

História

Com o nome Philips Monsters of Rock, para honrar o patrocinador, o primeiro Monsters foi realizado em São Paulo no dia 27 de agosto de 1994, no estádio do Pacaembu. Vieram ao Brasil, para o festival, Kiss, Slayer, Black Sabbath e Suicidal Tendencies.

Apesar de ter edições nos dois anos seguintes, o Monsters of Rock passou a não ter periodicidade. É realizado eventualmente, de acordo com a disponibilidade dos artistas desejados.

Circuito leva atrações a cinco cidades de SP

Fausto Fawcett (foto), Jadsa e Maré Tardia estrelam o Circuito - Nova Música, Novos Caminhos, festival que leva atrações a cinco cidades de São Paulo. Em cada uma, os três se juntam no lineup a um artista local. Começa em Sorocaba, na quinta, no Asteroid; e segue por Campinas (sexta, no Coletivo Mangueira), Americana (sábado, no Espaço GNU) e Piracicaba (domingo, no Benjamin Rock Bar). O Circuito termina na capital, na segunda, no Bar Alto. Em Campinas e Americana, a entrada é gratuita. A programação completa está no Programe-se desta newsletter.

Brasília e Caraguatatuba têm shows de aniversário

No feriado, astros da música brasileira cantam em cidades que celebram aniversários. A programação do evento Brasília 65 Anos começa com Wesley Safadão (foto) e Léo Santana no sábado. Depois tem Fagner, O Grande Encontro (Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo) e Mari Fernandez no domingo; e Zé Neto & Cristiano, Menos é Mais e Benzadeus na segunda. Gratuitos, os shows acontecem na Esplanada dos Ministérios. Em Caraguatatuba (SP), a festa reúne shows gratuitos de Bruna Viola (sábado), Nando Reis (domingo) e Xande de Pilares (segunda).

ROLÊ NOS FESTIVAIS

FRASE DA SEMANA

Justin Bieber e Harry Styles transaram com Taylor Swift e não me ligaram. É a mais pura verdade. Ah, esqueci, eu não consigo guardar segredo. Estou furioso por não ter transado com a Taylor Swift? Ainda... Kanye West, Rapper cita os cantores para mais uma vez atacar Taylor Swift

IMAGEM DA SEMANA

Playlist

Canções para balançar a cabeça: ouça músicas das bandas que estão no lineup do Monsters of Rock 2025. A seleção tem temas de Judas Priest (foto), Scorpions e outros.

FIQUE ATENTO!

Lionel Richie coloca Brasil na agenda

O público brasileiro vai poder cantar 'Hello', 'Say You, Say Me' e 'All Night Long' junto com Lionel Richie. O cantor de 75 anos, ex-vocalista do grupo de soul The Commodores, acertou uma vinda ao Brasil em 2025. As datas serão definidas para o período setembro / outubro. O show cheio de sucessos integra a turnê justamente chamada Say Hello to The Hits (diga alô aos sucessos, em inglês).

Eros Ramazzotti volta a São Paulo em 2026

Outro popstar que já confirmou retorno ao Brasil é Eros Ramazzotti, mas ele só vem em 2026. O cantor italiano de 61 anos tem show marcado em São Paulo no dia 30 de novembro do ano que vem, no Vibra. A apresentação integra a turnê mundial Una Storia Importante, nome de uma antiga canção do artista. A vinda mais recente de Eros ao país foi em 2022, quando cantou em São Paulo e Ribeirão Preto (SP).

Kacey Musgraves vem para rodeio no interior de SP

Uma estrela do country norte-americano será também estrela de um rodeio no Brasil. Kacey Musgraves vem ao país para show no Jaguariúna Rodeo Festival, em Jaguariúna (SP). A popstar se apresenta no dia 27 de setembro. Criado em 1989, o evento costuma incluir atrações internacionais na programação. Já tocaram em Jaguariúna, entre outros, Chuck Berry (em 2002) e Lynyrd Skynyrd (em 2023).

PROGRAME-SE

Quinta

Fuzztones, Autoramas e Gasolines - Cine Joia (São Paulo)

Yago Oproprio - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Mercenárias e Delinquentes - Red Star (São Paulo)

Donavon Frankenreiter - Espaço Conceito Artesano (Ribeirão Preto - SP)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Chá das 5) - Asteroid (Sorocaba - SP)

Kaleo - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Ancient - Heavy Beer (Rio de Janeiro)

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Clube 7 de Setembro (Xanxerê - SC)

Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda

Morrostock (Ana Muniz e outros na quinta; Cuatro Pesos de Propina, do Uruguai, e outros na sexta; Cachorro Grande e outros no sábado; Vitor Ramil e outros no domingo; Carlinhos Carneiro- 25 Anos de Bidê ou Balde, e outros na segunda) - Balneário Ouro Verde (Santa Maria - RS)

Sexta

Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter - Arena Opus (Florianópolis)

Dave Evans (primeiro vocalista do AC/DC)- Hooligans Pub (Cascavel - PR)

The Buena Vista Orchestra - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Pipa Music Fest (Wiu, Delacruz, Nuzio Medeiros e Kadu Martins) - Pipa Open Air (Tibau do Sul - RN)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Mona G) - Coletivo Mangueira (Campinas - SP) GRÁTIS

Sexta, sábado, domingo e segunda

Circuito Sesc Jazz & Blues (Rosa Marya Colin e outros na sexta; Lorenzo Thompson & Bruno Marques Band, Flávio Guimarães Blues Band e outros no sábado; J J Thames & Prado Brothers Band, Josiel Konrad e outros no domingo; Mamooth Band e outros na segunda) - palcos montados à beira do rio São João (Barra de São João- RJ) GRÁTIS

Sábado

Monsters of Rock (Scorpions, Judas Priest, Europe, Savatage, Queensryche, Opeth e Stratovarius) - Allianz Parque (São Paulo)

Gop Tun Festival (Omar Souleyman, Hudson Mohawke, Carista B2B Zopelar e outros no sábado; Jon Jobse, Avalon Emerson, Ben Ufo e outros no domingo) - Live Stage Canindé (São Paulo)

Andrés Calamaro - Cine Joia (São Paulo)

Hermeto Pascoal - Casa Natura Musical (São Paulo)

Exclusive Os Cabides - Bar Alto (São Paulo)

CPM 22 - Lins Country Club (Lins - SP)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Império Contra Ataca) - Espaço GNU (Americana - SP) GRÁTIS

Ben Harper & The Innocent Criminals e Donavon Frankenreiter - Qualistage (Rio de Janeiro)

Trio Madeira Brasil convida Ivan Lins - Parque Garota de Ipanema (Rio de Janeiro) GRÁTIS

Humberto Gessinger - acústico Engenheiros do Hawaii - Empório Santa Maria (Toledo - PR)

Sábado e domingo

The Buena Vista Social Orchestra - Teatro Celso Furtado (São Paulo)

Vista Social - Teatro Celso Furtado (São Paulo) Fat Family canta Tim Maia - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Sábado, domingo e segunda

Brasília 65 Anos (Wesley Safadão e Léo Santana no sábado; Fagner, O Grande Encontro - Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo; e Mari Fernandez no domingo; Menos é Mais, Benzadeus e Zé Neto & Cristiano na segunda) - Esplanada dos Ministérios (Brasília) GRÁTIS

Shows de aniversário de Caraguatatuba (Bruna Viola no sábado, Nando Reis no domingo e Xande de Pilares na segunda) - Praça da Cultura (Caraguatatuba - SP) GRÁTIS

Domingo

Judas Priest e Queensryche - Vibra (São Paulo)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Natalia Cabral) - Benjamin Rock Bar (Piracicaba - SP)

Black Coffee - Armazém da Utopia (Rio de Janeiro)

Donavon Frankenreiter - Praia de Itaúna (Saquarema - RJ) GRÁTIS

Festival Beco do Rato (Jorge Aragão, Arlindinho, Délcio Luiz e outros) - Nau Cidades (Rio de Janeiro)

Funk On The Beach (Poze do Rodo, Hungria e Joaozinho VT) - Music Park (Balneário Camboriu - SC)

Segunda

Scorpions - Qualistage (Rio de Janeiro)

Savatage e Opeth - Espaço Unimed (São Paulo)

Madmans Esprit - A Casa da Música (São Paulo)

Circuito - Nova Música, Novos Caminhos (Fausto Fawcett, Jadsa, Maré Tardia e Ottopapi) - Bar Alto (São Paulo)

Eliana Pittman - Teatro Claro (Rio de Janeiro)

Terça

Kaleo - Audio (São Paulo)

The Buena Vista Social Orchestra - Ópera de Arame (Curitiba)

Roupa Nova - Teatro Guarany (Pelotas - RS)

Vanessa Moreno, com participação de Camille Bertault e Angela Velloso - Teatro Municipal Ipanema Rubens Corrêa (Rio de Janeiro)

Quarta