Líbano proíbe exibição de 'Branca de Neve' após declarações de Gal Gadot em apoio a Israel

Há quase um mês de lançamento de Branca de Neve, a versão live-action do clássico da Disney continua colecionando polêmicas que envolvem o elenco. A última notícia é de que o filme foi banido nos cinemas do Líbano em razão do apoio de Gal Gadot a Israel. A atriz israelense interpreta a Rainha Má no longa.

A proibição foi determinada por Ahmad Al-Hajjar, Ministro do Interior do Líbano. De acordo com a imprensa local, o órgão de fiscalização de mídia e cinema do país tem tido postura incisiva diante do conflito entre Israel e o grupo xiita-muçulmano Hezbollah, visto que a série de ataques da nação vizinha ao grupo, em território libanês, causou mortes de civis.

Um representante da Italia Films, distribuidora responsável pelas produções da Disney no Oriente Médio e localizada em Beirute, afirmou à revista Variety que Gal Gadot aparece em uma "lista de boicote de Israel" há tempos e que nenhum filme estrelado por ela jamais foi lançado no Líbano.

Gal Gadot serviu dois anos no exército de Israel e apoia abertamente as políticas do país, falando sobre em entrevistas e nas redes sociais, principalmente após o ataque da organização palestina Hamas em 7 de outubro de 2023.

As autoridades libanesas também barraram a exibição de Capitão América: Admirável Mundo Novo, lançado em fevereiro, pela presença da atriz israelense Shira Haas no elenco.