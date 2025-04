Iza, Criolo, Frejat e Duda Beat regravam Rita Lee em EP tributo

Do TOCA

A eterna rainha do rock Rita Lee ganhará nova homenagem nesta quinta (18) com o lançamento do EP 'Revisita Rita'.

Produzido por Moogie Canazio — colaborador de longa data de Rita e Roberto de Carvalho —, o projeto reúne releituras de quatro clássicos da cantora, em versões comandadas por nomes da nova geração e velhos parceiros.

Iza interpreta "Ovelha Negra", Criolo canta "Flagra", Duda Beat se junta a Carol Biazin em "Chega Mais" e Roberto Frejat assume "Mamãe Natureza".

Segundo Moogie, a ideia do tributo surgiu ainda com Rita em vida, e sua seleção buscou imaginar versões que deixariam o casal Rita e Roberto felizes de ouvir. "Por mais que estejamos revisitando esses clássicos, as pessoas vão reconhecê-los", disse.

O lançamento coincide com outro momento marcante: o trailer do documentário Ritas, dirigido por, foi divulgado nesta segunda (15). A produção traz imagens de arquivo e cenas nunca vistas de Rita em sua casa no campo. A estreia está prevista para 22 de maio.