Globo traz 'Falas da Terra' com Dira Paes e Xamã no Dia dos Povos Indígenas

A Globo exibe dia 21 de abril, logo após o BBB 25, o especial "Falas da Terra", em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas.

Comandado por Dira Paes e Xamã, o programa mistura humor, esquetes e depoimentos potentes para jogar luz sobre questões urgentes dos povos originários. Entre os temas abordados estão: demarcação de terras, meio ambiente e sabedoria ancestral.

No palco e nas cenas, os apresentadores também atuam ao lado de artistas indígenas e não indígenas, como Daniel Munduruku, Tukumã Pataxó, Luene Karipuna, Jefferson Schroeder, Grace Gianoukas e muitos outros. A ideia é informar, entreter e provocar reflexões, sempre com leveza.

O público vai poder conhecer mais sobre as culturas dos povos originários e, a partir dessa perspectiva, pensar em melhores formas de cuidar do planeta, do nosso consumo e de como estamos lidando com os nossos hábitos, sobretudo em meio às mudanças climáticas.

Matheus Malafaia, diretor artístico

"Falas da Terra" faz parte do projeto "Falas", que em 2025 contará com sete especiais ao longo do ano. O primeiro foi o "Falas Femininas", em março, e os próximos abordarão temas como diversidade LGBTQIA+, longevidade, equidade racial e inclusão de pessoas com deficiência.