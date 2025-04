Chris Martin, do Coldplay, abre o coração sobre como lida com a depressão

Chris Martin, 48, publicou nas redes sociais um vídeo falando sobre como lida com a depressão.

O que aconteceu

O cantor decidiu compartilhar algumas táticas que usa para contornar os efeitos da doença, a fim de ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema. "Percebi que algumas pessoas recentemente, incluindo eu, têm enfrentado dificuldades para lidar com a depressão, então eu queria contar algumas coisas que têm me ajudado, na esperança de que algumas delas também sejam boas para vocês", principiou ele, no vídeo publicado no Instagram.

Entre esses escapes, Martin citou exercícios de escrita e de meditação. "Existe uma coisa chamada escrita livre, onde você escreve por 12 minutos todos os seus pensamentos e depois queima ou joga fora, isso é muito bom. A meditação transcendental também tem sido ótima para mim. Existe algo chamado propriocepção, que é o movimento do corpo para ajudar a equilibrar seu cérebro, basicamente."

O vocalista do Coldplay sugeriu também um livro com dicas de respiração e o cultivo do hábito de assistir a bons filmes. "Um livro chamado 'A Vantagem do Oxigênio' é ótimo para técnicas de respiração. E filmes são ótimos também. Tem um filme chamado 'Sing Sing', que eu adoro."