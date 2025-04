Carolina Dieckmann lamenta distância de filho mais velho: 'Me sinto engolida por esse amor'

Carolina Dieckmann homenageou Davi Frota, seu filho mais velho, que completa 26 anos de idade nesta quarta-feira, 16. Em suas redes sociais, ela falou sobre a dificuldade de morar longe do primogênito, que estuda no exterior.

Davi é fruto do antigo relacionamento da atriz com Marcos Frota.

"Davi meu filho, eu já perdi as contas de quantas vezes me vi nessa situação: as lágrimas saltando dos olhos, caindo na tela, e as letras embaralhando, molhando tudo, e eu tentando colocar em palavras o que é impossível de se explicar. Eu sei disso. E eu sigo tentando. Fico buscando nas fotos os pedaços de nossas vidas e encontro nos nossos olhos, o retrato desse amor", escreveu.

A atriz disse que, apesar de não gostar da distância, sente orgulho do filho por trilhar seu caminho na vida em que escolheu. "Me sinto engolida por esse amor."

Ela finalizou o discurso afirmando ter sorte em ser mãe de Davi.

Confira a publicação

Carolina Dieckmann também é mãe de José Worcman, de 17 anos, fruto de seu casamento com Tiago Worcman.