The Town anuncia Palco Quebrada com Belo, Hariel e nova turnê de Criolo

O The Town 2025 terá um novo espaço na edição de 2025. O Palco Quebrada vai exaltar a potência artística das periferias do Brasil. A estreia do palco terá headliners como Belo, MC Hariel, Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Péricles convida Dexter e Criolo em um show especial que marca os 50 anos do artista

"Esse ano faço 50 anos e vou fazer uma turnê 'Criolo 50'. Faço a estreia nesse palco . É bom fazer 50, pensava que não ia chegar aqui", disse o rapper durante o anúncio, que aconteceu nesta terça-feira (15) em Heliópolis.



Vice-presidente artístico do The Town, Zé Ricardo destacou a importância e a proposta do novo palco: "Esse palco nasce do sucesso absurdo que o Palco Favela fez no Rock in Rio. Ele não é assistencialista, paternalista, ajuda ou projeto social. O que o The Town tem é um projeto de talento", disse no evento.

"Ele chama Quebrada e acontece em São Paulo. Mas é para artistas de todo Brasil que tão fazendo arte de maneira muito potente". Ainda segundo ele, a sensação de recomeço é o que move o festival: "Fazemos festivais grandes, mas temos a sensação de sempre ser a primeira [edição]. Esse é nosso segredo, a sensação de que tá sempre começando."

A próxima edição do festival The Town acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações já confirmadas estão grandes nomes da música internacional e nacional, como Green Day, Sex Pistols, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty, CPM 22, Supla & Inocentes, Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo, Katy Perry e Camila Cabello.