A primeira edição do festival Tim Music SP, que aconteceu neste fim de semana no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, garantiu aos fãs presentes realização de sonhos e demonstração de carinho por parte de seus artistas favoritos.

O TOCA esteve presente vendo de perto os shows gratuitos repletos de convidados que celebraram a música brasileira, como Ivete Sangalo, Iza, Ludmilla, Martinho da Vila entre outros. Confira agora as melhores fotos dos dois dias de festival.

Ivete e IZA no segundo e último dia TIM Music Festival SP, neste domingo (13) Imagem: Van Campos/AgNews

Ivete e IZA em show na noite de domingo (13), no Ibirapuera, no TIM Music SP Imagem: Van Campos/AgNews

Ivete Sanaglo no Tim Music SP Imagem: Victor Takayama/UOL

Iza no palco do Tim Music SP Imagem: Victor Takayama/UOL

IZA e Ivete se divertem no palco do TIM Music SP Imagem: Victor Takayama/UOL

Ludmilla e Martinho da Vila no primeiro dia de Tim Music Festival SP, no sábado (12) Imagem: Victor Takayama/UOL

Ludmilla durante show na primeira noite do festival TIM Music SP, no sábado (12), no Ibirapuera Imagem: Van Campos/AgNews

Ludmilla no Tim Music Festival SP Imagem: Victor Takayama/UOL

Mano Brown recebe Rashid na primeira noite do TIM Music Festival, em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

Rashid no Tim Music Festival SP Imagem: Victor Takayama/UOL

Mano Brown se apresenta na noite de sábado (12), no parque Ibirapuera, onde rola o TIM Music Festival Imagem: Van Campos/AgNews

Criolo e Ferrugem se divertem no palco do TIM Music Festival, na noite de domingo (13), no Rio Imagem: Van Campos/AgNews

Criolo canta no TIM Music SP Imagem: Van Campos/AgNews

Ferrugem convida Criolo para seu show no TIM Music SP Imagem: Van Campos/AgNews