Coachella 2025: 5 shows que causaram 'FOMO' e não têm previsão pro Brasil

O primeiro final de semana do Coachella 2025 chamou a atenção dos fãs de música brasileiros. Fora o impacto das apresentações de grandes estrelas como Lady Gaga, Missy Elliott e nosso Alok, uma turma despertou algo mais no deserto da Califórnia, causando um tipo de angústia coletiva: o famoso FOMO (Fear of Missing Out ou, em tradução livre, 'Medo de Estar Perdendo Algo').

Enquanto os holofotes estavam nos nomes já familiares ao público nacional, alguns shows inéditos (ou raríssimos) fizeram barulho por lá e ainda não têm previsão de aterrissar em palcos brasileiros.

O TOCA preparou uma lista com 5 apresentações que deixaram a gente sonhando com um "come to Brazil".

1. Beth Gibbons (Portishead)

A voz do trip hop reapareceu em carreira solo no Coachella, com uma performance densa, com poucos vídeos ou registros oficiais nas redes. Sabe-se apenas que Beth cantou o sucesso "Glory Box", da sua banda, o Portishead, algo que ela raramente faz em apresentações solo. A última vez dela no Brasil foi em 2003 com o Portishead. Já se passaram mais de 20 anos...

2. The Prodigy

Pioneiros do eletrônico com DNA punk, o grupo britânico voltou a fazer shows insanos, mesmo após a morte do vocalista Keith Flint, mas não dão as caras no Brasil desde 2009.

3. Kneecap

Misturando hip hop, punk e ativismo político nas línguas inglesa e irlandesa, o trio de Belfast fez uma apresentação explosiva. Nunca tocaram no Brasil e não há nenhuma previsão de isso acontecer tão cedo.

4. The Beaches

Quarteto canadense de indie rock com atitude, carisma e riffs contagiantes. Elas vêm crescendo globalmente, mas ainda estão devendo uma vinda ao Brasil.

5. BigXthaPlug

Um dos nomes mais quentes do rap texano, BigX virou sensação por sua entrega ao vivo e energia bruta. Por aqui? Nenhum sinal que venha tão cedo.

E aí, partiu campanha "COME TO BRAZIL"?