Belo faz show surpresa na Paulista e faz mistério sobre show em festival

Belo se prepara para um novo momento especial em sua carreira. O cantor falou com o TOCA durante um pocket show surpresa, realizado na Avenida Paulista no domingo (14), em comemoração ao Dia do Beijo.

O artista revelou que vai gravar um novo DVD no dia 25 de abril, no Terra SP, casa de shows na zona oeste da capital. "Vai ser um trabalho lindo, muito esperado, e que vem com muito carinho pro público", disse Belo.

Belo se apresenta de surpresa na avenida Paulista, em São Paulo Imagem: Lucas Bosso/UOL

Além do projeto audiovisual, o cantor adiantou que também está para anunciar uma novidade em "um dos maiores festivais de música do Brasil". Sem dar mais detalhes, ele deixou no ar a expectativa sobre o próximo grande palco que irá ocupar. Seria o Rock in Rio?

O pocket show reuniu fãs na região central da capital paulista e serviu como prévia do que Belo vem preparando para os próximos meses. Com um repertório de sucessos e clima romântico, ele cantou ao vivo a trilha sonora para os beijos na plateia.