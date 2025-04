Xuxa explica por que fez transplante capilar: 'Estava me sentindo mal'

Xuxa Meneghel explicou hoje no Domingo Espetacular, da Record, por que fez transplante capilar.

O que aconteceu

A atriz explicou que tem alopecia androgenética. "Minha mãe sempre teve pouco cabelo. Ela teve perda de cabelo na parte de cima. Alopecia genética é o que eu tenho mesmo. Depois que eu fiz uma reposição hormonal e comecei a colocar mais testosterona no meu corpo, o meu cabelo começou a cair mais."

Xuxa explicou que estava se sentindo mal com pouco cabelo. "Eu estava me sentindo mal com aquela carequinha, apesar do Junno [Junno Andrade, marido de Xuxa] dizer 'Vem cá, minha carequinha linda' e me gostar de qualquer jeito. Eu estava me sentindo mal, então eu quis fazer para mim".

Ela também garantiu que gostou do resultado. "Gostei muito do resultado até agora. Espero gostar daqui a seis meses. Uma coisa que eles falaram é que eu só vou sentir o meu cabelo crescendo e tudo depois de seis meses".