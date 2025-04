Simone Mendes ganha mimo em show, e reação surpreende fãs: 'Foi humilhante'

Simone Mendes, 40, teve uma reação inusitada ao receber um vestido de presente durante um show ontem, no festival ExpoLondrina, no Paraná.

O que aconteceu

A artista recebeu o presente do fã no palco do show, descobriu que era um vestido e contou com a ajuda da produção para vestir o look. Sincera, a cantora deixou claro que o item estava longe de ser o mimo dos sonhos.

Eu juro por Deus que se meu marido me vir com esse vestido, ele não sobe mais nunca. Amiga [olhando para a fã], você gostou mesmo? Achou parecido comigo? Mas eu gostei. Mais ou menos, mas gostei.

A postura da cantora dividiu opiniões redes sociais. Enquanto alguns fãs levaram o caso para o lado da graça pela espontaneidade da artista, outros seguidores indicaram que faltou humildade de ser grata pelo mimo.

Não precisava disso", disse uma pessoa no TikTok. "Foi humilhante", apontou outro fã.

Simone Mendes costuma ganhar presentes inusitados em seus shows pelo Brasil. No festival Universo Alegria, a reportagem de Splash presenciou o momento em que um fã invadiu o palco para presentear a cantora com um mamão.