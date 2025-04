Show de Liniker no Queremos tem muito rebolado e até desmaio na plateia

Já estava quase no fim da apresentação de Liniker no Queremos Festival, quando a cantora parou tudo e pediu ajuda: um homem havia desmaiado na plateia na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Ninguém soube ao certo o motivo, mas o fato é que a performance hipnotizante da artista, com muita dança sensual em um microvestido brilhoso, certamente causou comoção.

A culpa pode ter sido da lua cheia também, já que até a dona de um Grammy Latino estava em catarse. Em mais de uma hora de show, Liniker ora rebolava até o chão, ora saía dele de tanto pular.

Liniker se apresenta no Queremos! Festival, na Marina da Glória, no Rio Imagem: Bruno Baketa/UOL

No repertório, hits de Caju, um dos melhores álbuns de 2024, além de sucessos que acompanham a artista de Araraquara, no interior de São Paulo, desde 2015, como "Zero". Também marcaram presença canções do premiado 'Indigo Borboleta Anil'. E todas na ponta da língua dos fãs, regidos em vários momentos da apresentação.

"Com esse álbum eu criei coragem", disse a cantora, ovacionada.