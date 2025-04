Queremos! abre com estreia da turnê de Nabiyah Be, atriz de 'Pantera Negra'

Colaboração para Toca, no Rio

"Sejam bem-vindos ao primeiro show da turnê 'O que o Sol quer'", celebrou a baiana Nabiyah Be, primeira artista a abrir a noite deste sábado (12) do Queremos! Festival, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

A atriz lançou recentemente o primeiro álbum, que dá nome à turnê, e por 40 minutos encantou o público com um repertório em inglês e português.

Filha do ícone do reggae jamaicano Jimmy Cliff, a baiana ouviu da plateia ainda tímida gritos de "linda" e "maravilhosa", enquanto abria largos sorrisos e dançava pelo palco.

"Vocês estão oficialmente iniciados na caminhada do Sol", despediu-se a multiartista, que interpretou Linda em "Pantera Negra" e foi a primeira mulher negra brasileira a ganhar o Drama Desk Award, em 2018 —um dos mais importantes prêmios de teatro dos EUA.