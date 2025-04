Morre Izaura Felicio, avó de Viih Tube, aos 90 anos

Morreu hoje Izaura Felicio, avó da influenciadora Viih Tube, aos 90 anos.

O que aconteceu

A mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, anunciou a morte de Izaura em seu Instagram. "Meu coração está partido por saber que não vou mais passar pelo seu quarto e te dar boa noite, e você dizer 'dorme com Deus, minha filha'."

Viviane Di Felice prestou uma homenagem à mãe com um texto e um vídeo. "Eu sei que eu fiz de tudo para te dar conforto, amor e muito carinho, mas tenho certeza que não é nem um milésimo do que a senhora merecia, foram 3 anos morando aqui comigo, que privilégio."

Viih Tube também comentou na publicação da mãe. "Agora ela está junto do vô Pedro dando esse mesmo abraço do final do vídeo [em referência a um trecho da publicação feita pela mãe]".

A avó de Viih Tube teve um AVC em dezembro do ano passado, quando foi internada às pressas. Na época, a família vivia um momento conturbado com a internação de Ravi, filho de Viih Tube, diagnosticado com uma doença grave ao nascer.