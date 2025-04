'Moleque atrevido' aos 76, Jorge Aragão nega aposentadoria: 'Não consigo'

Em um sábado de encontro de gerações do samba, Jorge Aragão mostrou carisma e samba no pé e deixou claro que é um dos bambas da história.

Atração do festival 'Isso é Samba', no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, Aragão brincou com a plateia, ao entrar no palco após uma abertura da banda com "Do seu lado" e disse que iria cantar só "velhas novidades".

Como foi o show

O cantor logo enfileirou sambas, como "Eu e você sempre", "Coisa de Pele", "Malandro", "Lucidez", "Já é", "Mutirão do Amor", "Do Fundo Nosso Quintal" e outros clássicos. O público cantou e bateu palmas do início ao fim.

"(A música) 'Malandro' tem 56 anos. Ver todo mundo cantando ainda desse jeito. É tão lindo e tão natural", revelou o sambista carioca ao TOCA.

O "moleque atrevido" de 76 anos, festejados em 1º de março, brincou e disse que não pensa em se aposentar. "Eu já avisei para todo mundo que eu quero estar numa rede, ficar quieto, mas eu não consigo. Eu vou fazendo enquanto está dando, né? Eu me cuido e o Papai do Céu sabe das coisas".

Emocionado, o músico se despediu e agradeceu o público por fazer parte de sua história. "Muito obrigada por cantar meus sambas abraçarem o meu romantismo", disse o poeta carioca.