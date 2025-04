João Vicente diz ter mais prazer em fazer gozar do que em ejacular

João Vicente de Castro, 42, revelou que sente mais prazer em fazer sua parceira gozar no sexo do que ele mesmo ejacular.

O que aconteceu

Castro afirmou que curte transar sem se preocupar com o tempo. "Eu não transo com relógio. O bom do sexo é você deitar com a pessoa que você deseja, nu ou vestido, e você viver aquilo como se estivesse sem tempo no mundo, sem nada. Você fica ali, abraça, beija, chupa, daqui a pouco bebe um negócio, ri", declarou em vídeo ao lado de Gregório Duvivier, parceiro de Porta dos Fundos.

Ator destacou o prazer que sente em satisfazer sua parceira na cama. "Eu, por exemplo, não tenho essa questão que a maioria dos homens tem de gozar. Eu não preciso gozar. Para mim, o tesão está em fazer gozar. Para mim, dar o prazer é o meu verdadeiro prazer, ver no olho do meu objeto de desejo que eu tô fazendo da vida dela uma vida um pouquinho melhor. Para mim, já vale uma vida inteira de existência. Se eu pudesse viver só um dia seria fazendo alguém ter prazer".

João Vicente de Castro também disse que homens heterossexuais "têm uma visão atravessada do que é sexo". "Parece que é um esporte que tem chegar num ponto. Sexo você tem que viver, tem que escutar, eu só sinto tesão em histórias. Por isso nunca transei com uma garota de programa, não vejo muito historinha... É só transar".