Dupla Hermanos Gutiérrez encerram Queremos! com pedidos de 'mais um'

Colaboração para Toca, no Rio

"Quando jogávamos futebol, ainda crianças, eu era o Romário e meu irmão, o Bebeto", conta Estevan Gutiérrez ao se apresentar ao público ao lado de Alejandro, seu irmão, na última noite do Queremos! Festival, neste domingo (13), no Rio.

Foi a primeira vez que a dupla equatoriano-suíça Hermanos Gutiérrez se apresentou na cidade. Ambos fizeram questão de expressar o quanto estavam emocionados.

Com instrumentais profundamente marcados por influências latinas, os irmãos estão em turnê de lançamento do álbum Sonido Cósmico, o sexto da carreira. O disco foi produzido por Dan Auerbach, indicado ao 65º Grammy Awards na categoria de Produtor do Ano, Não Clássico.

Muito aplaudidos, tocaram sucessos de sua discografia, compartilharam histórias de viagens em família e falaram sobre como essas experiências moldaram sua trajetória musical. No fim da apresentação, atenderam prontamente aos pedidos de "mais um".

Antes do show da dupla, o pianista recifense Amaro Freitas também encantou o público em uma noite inteiramente dedicada à música instrumental. O evento encerrou, com grande estilo, três dias marcados por apresentações de rock e MPB, celebrando os 15 anos do festival.