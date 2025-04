Energia de gostosa e da Bahia: Ivete e Iza botam TIM Music SP pra pular

Ivete Sangalo dividiu palco com Iza do início ao fim —dinâmica única das quatro apresentações— e encerrou os shows do segundo dia da primeira edição do TIM Music SP, no Parque Ibirapuera, neste domingo (13).

Como foi o show

Com um pequeno atraso de 10 minutos, o show começou com uma introdução e já com Iza no palco. A música escolhida para abrir foi "Macetando", colaboração de Ivete e Ludmilla.

Iza e Ivete se alternaram em seus hits. Após "Gueto", de Iza, foi a vez de "Cria da Ivete", sucesso de 2023. Ivete, sendo Ivete, já colocou todos para pular no início do show — energia única, típica de uma gostosa e da Bahia.

Mesmo com ameaça de chuva e respingos, o público seguiu animado. Ivete e Iza cantaram "Salve Baby", colaboração das duas, justamente quando a chuva ameaçou engrossar — mas ficou só na ameaça.

"A gente chegou cantando 'Macetando' e não falou nada", brincou Iza, ao lembrar que pularam o boa noite no início do show com Ivete.

Ivete Sangalo deu o tom sobre o show gratuito: "A gente adora esse negócio de show aberto para todo mundo. Aqui em São Paulo é muito especial, agora cantar do lado dela, a pessoa nasceu com a sorte", disse, referindo-se a Iza.

"A gente tá muito chique, mainha, pelo amor de Deus", respondeu Iza, a mãe de Nala, que pediu para a plateia aplaudir a banda e agradeceu também à Tim.

"Aproveitem, divirtam-se nesse domingo delicioso de vocês", pediu Ivete. "Finge que amanhã não é segunda, gente, bora!", brincou Iza. Em mais um dueto, Iza e Ivete cantaram "Vamos Fugir", de Gilberto Gil.

As duas também homenagearam Preta. "Nossa potência a gente mostra nos momentos mais delicados da nossa vida (...) mas ela está insana. Preta Gil, a gente te ama. Contrariando tudo e todos. Quando ela confia, o resultado é sempre sucesso."

A plateia fez coro de "Preta, Preta", e Ivete e Iza cantaram "Sinais de Fogo", de Preta Gil e Anitta. Durante "Dona de Mim", de Iza, Ivete circulou pelo palco esbanjando alegria —parece incapaz de demonstrar tristeza.

Com "Ginga", Iza também colocou todo mundo para se mexer, e o show estava só na metade. O refrão de "Andar com Fé", de Gil, foi cantado ao final.

Já em "Sem Filtro", começou a chover. Apenas o espaço VIP na frente do palco, com convidados como artistas e influenciadores, esvaziou. Os fãs permaneceram firmes. Quando "Eva" começou, ninguém parecia ter ficado parado.

Ivete e IZA em show na noite de domingo (13), no Ibirapuera, no TIM Music SP Imagem: Van Campos/AgNews

Embalados por "Festa" e "Abalou", o público acreditava que o show havia terminado. Novamente, Alcione foi homenageada, com Iza e Ivete cantando juntas "Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)", que Ferrugem havia interpretado duas horas antes.

Iza e Ivete finalizaram com "Energia de Gostosa", sucesso do Carnaval 2025, e "Tempo de Alegria", música de Ivete de 2014, escolhida para encerrar o show, que durou uma hora e 40 minutos.

O melhor show dos dois dias trouxe um "match" tão bem-sucedido entre Iza e Ivete que faria valer uma turnê das duas pelo Brasil inteiro. Após o show, o festival confirmou uma segunda edição em 2025.

Setlist do show de Ivete e Iza no TIM Music SP