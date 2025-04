Após beijar Diogo, Déa elogia o ex-BBB para Vilma: 'Seu filho é gostoso'

Dona Déa, 77, roubou a cena durante a participação de Vilma, 68, a 14ª eliminada do BBB 25 (Globo), na edição de hoje do Domingão com Huck. Ela não ficou intimidada de chamar o filho da ex-sister de "gostoso".

O que aconteceu

Ao chamar Vilma no palco do Domingão, Luciano Huck promoveu o "encontro" com Dona Déa e não deixou passar a chance de relembrar o beijo da humorista em Diogo Almeida. "A senhora soube o que seu filho fez? Vem cá que vou te apresentar sua nora, dona Déa."

Sem papas na língua, a mãe de Paulo Gustavo afirmou que o filho da ex-sister é "um gostoso". "Eita, ferro! Mas seu filho é gostoso pra c*****", respondeu ela, aos risos e deu um abraçou em Vilma.

Participação especial da Vilma no #Domingão

Vilma, que havia declarado dentro do confinamento o desejo de conhecer Luciano Huck, não escondeu alegria de estar frente a frente com o apresentador. "Desejei você lá me visitando na casa para me dar um alô."

Feliz com o carinho, o apresentador agradeceu a mãe de Diogo Almeida pelo reconhecimento de seu trabalho. "É, mas agora você veio para a minha casa. Inclusive, se quiser ficar no camarote até o final do programa, vai ser muito bem-vinda a ficar com a gente."