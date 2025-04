Com 'molho' e carisma, Diogo Nogueira homenageia grandes nomes do samba

Dono de sedutores olhos azuis, gingado e um sorriso único, Diogo Nogueira sabe que tem o molho e transformou o Parque Villa Lobos em uma grande roda de samba.

"Estou muito feliz de receber o convite de fazer parte desse evento tão bacana que prioriza, na verdade, esse ritmo tão genuíno brasileiro", celebrou Diogo, antes de subir ao palco do festival Isso é Samba, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Diogo Nogueira durante show no festival Isso É Samba, no sábado (12), em São Paulo Imagem: Divulgação

Como foi o show

Emocionado, o sambista exaltou a oportunidade de dividir o palco com seus mestres como Jorge Aragão, Fundo de Quintal e outros. "É uma honra e um privilégio. Eles são referência na minha história".

Para Diogo, o encontro de gerações que aconteceu no line-up deste sábado é muito importante e tem espaço para todos. "Eu estou muito feliz de ter um evento com todo o povo do samba, seja do mais consagrado aos que estão começando, aos que já tem uma história gigantesca".

Em seu repertório, o sambista carioca se sentiu em casa e ninguém ficou parado com os hits "Clareou", "Alma Boêmia" e emocionou todos com a homenagem para seu pai João Nogueira com "Espelho", um dos sambas mais emblemáticos da música brasileira.

O músico ainda desfilou clássicos que homenageram grandes nomes da música popular brasileira, como: Adoniran Barbosa, Dona Ivone Lara, Cartola, Cazuza, Gonzaguinha, Ivan Lins, dentre outros. E ainda enredos históricos de escolas de samba que marcaram a vida dos brasileiros.

O carioca arrancou suspiros do público ao distribuir rosas vermelhas na despedida do show ao som do hit "Pé na Areia".