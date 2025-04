BBB 25: Vitória Strada admite medo de ser eliminada: 'Pessoas muito fortes'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Enfrentando Vinícius e Renata no Paredão, Vitória Strada admite medo de ser eliminada do BBB 25.

O que aconteceu

A atriz conversa com Joselma sobre o jogo. A dona de casa comenta que, caso Renata seja a eliminada de hoje, o grupo Anos 50 terá que votar entre si. "Esse é o menor dos meus problemas, podem me indicar", diz Vitória, em resposta.

Strada, no entanto, admite achar que será a eliminada da noite. "Eu sei o quanto eu mereço estar aqui, mas eu também criei uma admiração muito grande pelas pessoas daqui. Então dá um medo de sair porque acho que estou no Paredão com duas pessoas muito fortes, e positivamente", pontuou.

Eu gosto das pessoas que estão aqui. A Renata, no início, a gente teve questões do embate, mas ela nunca me desrespeitou, eu nunca desrespeitei ela. Acho ela uma menina muito legal. O Vini eu acho um cara incrível, então eu acho que, assim, se fossem pessoas que eu não admirasse minimamente talvez eu falasse: 'não, eu sei o quanto eu sou admirável'. Acho que seria mais fácil assim , refletiu Vitória.

